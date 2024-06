Poskupljuje čokolada

Cijena zrna kakaa od početka je godine udvostručena, što će uskoro osjetiti i krajnji potrošači, između ostalog, i u Hrvatskoj.

Većina svjetskog kakaa uzgaja se u zapadnoj Africi, a Gana i Obala Bjelokosti dvije su vodeće zemlje dobavljačice. No u zadnje tri godine proizvodnja ne zadovoljava potražnju na tržištu, zbog čega su cijene porasle čak i prije nego što su nedavne oluje, bolesti usjeva i zatvaranje tvornica dodatno poremetili žetvu i rad prerađivača kakaovca. Do početka veljače cijene na tržištu kakaa premašile su 5000 dolara po toni, najviše od 1977. godine.

"Očekuje se znatan pad proizvodnje u zemljama u kojima djeluju najveći proizvođači jer se predviđa da će oni osjetiti štetan učinak nepovoljnih vremenskih uvjeta i bolesti usjeva", objavio je nedavno ICCO, Međunarodna organizacija za proizvodnju kakaovca, pri čemu se već ove godine očekuje pad ponude za 11 posto, premda je potražnja povećana za 5 posto.

Iz kompanije Mondelez, koja među brendovima drži Milku i Toblerone, još su početkom godine za agenciju dpa rekli da će morati povećati cijene svojih čokolada zbog inflacije kakaa. I CoBank, američki zajmodavac za agrobiznise, u izvještaju je upozorio da su "vjerojatna dodatna poskupljenja čokoladnih proizvoda tokom cijele godine".

Šta to znači za jednog prosječnog kupca? Iako se o poskupljenju kakaa govori već neko vrijeme, sada je došao trenutak kad će to osjetiti i krajnji kupci. U narednim mjesecima, kako saznajemo, potrošače očekuju korigovane cijene čokolada na policama hrvatskih supermarketa.

Tri najveće konditorske kompanije u Hrvatskoj pitali smo kada možemo očekivati nove cijene na policama po prodavnicama, koliko će to povećanje za pojedine njihove proizvode iznositi u postotku, planiraju li ukidanje pojedinih linija proizvoda ili možda njihovu redukciju i hoće li rasti i cijena keksa, vafla te srodnih proizvoda koji sadrže kakao.

Pitali smo Kraš diže li cijene

Upit na ovu temu poslali smo Krašu, u nastavku prenosimo njihov odgovor.

"Nedovoljna briga o nasadima kakaovca te ekstremne klimatske promjene uzrokovale su smanjenje uroda i proizvodnje kakaovca u zemljama zapadne Afrike koje su najveći globalni proizvođači, što već dulje vrijeme snažno utječe na cijenu kakaovca koja je dosegla povijesne razine. Naime, već od početka 2023. godine cijene kakaovca na svjetskim burzama su u neprestanom porastu.

Samo u posljednjih godinu dana, cijena je dosegnula rekordnu razinu u zadnjih 50-ak godina. Na londonskoj je burzi u prvom kvartalu cijena po toni iznosila čak 10.000 funti, dok je prošle godine u istom razdoblju bila oko 2100 funti, što je gotovo pet puta više. Iako je nakon toga cijena blago pala, i dalje je riječ o velikoj razlici, odnosno otprilike 300 posto većoj cijeni u odnosu na prije.

"Cijena se neće vratiti na razine koje su bile u prethodnim godinama"

Paralelno s tim, uslijed smanjenih zaliha, rasli su i primarni troškovi prerade kakaovca, što je uvelike utjecalo na cijene kakao mase, kakao maslaca i kakao praha koji se koriste u proizvodnji čokolada i pralina te keksa i vafla. Ovako snažan, dugotrajan rast troškova sirovina utječe na konditorsku industriju na globalnoj razini, a u Krašu smo u proteklom razdoblju činili sve kako bismo ga interno amortizirali.

Situacija na tržištu je takva da je danas mnogima uopće teško doći do sirovina, s obzirom na njihovu dostupnost i potražnju, no možemo reći da u Krašu imamo osigurane dovoljne količine za naredno razdoblje. Nažalost, kad je riječ o cjenovnim pritiscima, ne nazire se stabilizacija, a ako i do nje dođe, cijena se neće vratiti na razine koji su bile u prethodnim godinama.

"Primorani smo korigirati cijene naših proizvoda"

Kako smo u Krašu i ranije najavili, uslijed otežanih okolnosti primorani smo korigirati cijene naših proizvoda koji sadržavaju kakao. Te korekcije su napravljene sukladno udjelu kakao dijelova u sadržaju pojedine kategorije proizvoda.

U Krašu smo maksimalno dugo odgađali poskupljenja za krajnje potrošače, no radi očuvanja stabilnosti poslovanja i radnih mjesta te održivosti cijelog proizvodnog procesa, ovaj je korak nažalost bio nužan i neizbježan. Krašu će i dalje u poslovanju biti prioritet proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda po već poznatim tradicionalnim recepturama te od toga ne odustajemo i u ovim izazovnim vremenima. Upravo povjerenje potrošača daje nam poticaj da nastavimo čuvati stoljetnu tradiciju izvrsnosti koja Kraš čini prepoznatljivim", stoji u njihovom odgovoru.

Zvečevo ne diže cijene

Upit na ovu temu smo poslali i Zvečevu.

"Posljednje povećanje cijena vlastitih proizvoda Društvo Zvečevo d.d. je napravilo u 2023. godini. U ovom trenutku, Društvo Zvečevo d.d. neće povećavati cijene svojih proizvoda, osim u slučaju novih drastičnih promjena cijena ključnih sirovina. Društvo Zvečevo d.d. vjeruje da će u narednim periodima doći do korekcije cijena ključnih sirovina, čime će doći i do relaksacije cjenovnih pritisaka ključnih inputa na cijenu gotovog proizvoda", napisali su.

Upit smo poslali i Kanditu, no do trenutka objave ovog teksta nismo dobili odgovor, a koji će biti objavljen čim ga dobijemo, prenosi Index.

