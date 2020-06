Poslije pauze, u "Sotbiju" na ponudi dijamanti svih boja

Tokom pandemije koronavirusa Aukcijska kuća "Sotbi" nije imala problema sa prodajom koja se nesmetano odvijala preko interneta, ali raduju se povratku aukcija uživo koje imaju posebnu draž. Zato su pripremili specijalna iznenađenja za ljubitelje nakita.

Rijetki dijamanti i dragulji tražiće nove vlasnike na polugodišnjoj prodajnoj aukciji "Sotbija" u Ženevi tokom nedelje, jer se posle obustave zbog pandemije koronavirusa nastavljaju aukcije uživo.

Just 24 hours left until our Magnificent & Noble Jewels auction in Geneva which features an impressive group of world-class diamonds. #SothebysJewels https://t.co/OvrTxY3yHT pic.twitter.com/jAJbOLJIyI