Postignut dogovor: SAD neće uvesti kaznene carine Kini

VAŠINGTON - SAD neće uvesti kaznene carine Kini 15. decembra, jer su strane postigle dogovor o prvoj fazi trgovinskog sporazuma, saopštio je američki predsjednik Donald Tramp.

Tramp je na Twitteru napisao da će SAD i Kina smjesta početi pregovore o drugoj fazi sporazuma o trgovini i da neće čekati održavanje predsjedničkih izbora u Americi 2020. godine.

Tramp je istakao da su se strane saglasile o velikom broju strukturalnih promjena i velikoj kupovini poljoprivrednih proizvoda, energije i druge robe, javio je TASS.

Zamjenik kineskog ministra trgovine Vang Šouven potvrdio je ranije da je postignuta opšta saglasnost u vezi sa prvom fazom sporazuma o trgovini sa SAD.

.....The Penalty Tariffs set for December 15th will not be charged because of the fact that we made the deal. We will begin negotiations on the Phase Two Deal immediately, rather than waiting until after the 2020 Election. This is an amazing deal for all. Thank you!