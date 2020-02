Potpisan ugovor sa NLB-om o kupoprodaji Komercijalne banke

Ministar finansija Srbije Siniša Mali, predsjednik Izvršnog odbora Nove Ljubljanske banke d.d (NLB) Blaž Brodnjak i član Izvršnog odbora te banke Arčibald Kremser potpisali su u srijedu u Ministarstvu finansija Ugovor o kupoprodaji 83,23% običnih akcija Komercijalne banke a.d Beograd.

Potpisivanjem ovog ugovora, banka će dobiti novog strateškog partnera, koji će nakon završetka transakcije preuzeti i upravljanje bankom.

Republika Srbija će do datuma završetka transakcije ukupno prihodovati više od 450 miliona eura.

Akcije Srbije u Komercijalnoj banci su prodate za iznos od 387,02 miliona eura, a dodatno, država će prihodovati od kamate po stopi od 2% godišnje koju će NLB imati obavezu da isplati Republici Srbiji, za period od 1. januara 2020. do datuma završetka transakcije. Ugovorom je predviđeno i da se 50% iskazane dobiti za 2019. godinu isplati kao dividenda, na osnovu čega će Republika Srbija prihodovati iznos od oko 31 miliona EUR. Dodatno, predviđena je i isplata dividendi iz ranijih godina, po kom osnovu će Republika Srbija prihodovati iznos od oko 26 miliona eura.

Ministar finansija Siniša Mali je istakao da je veoma zadovoljan uspešnim završetkom procesa, kao i ponuđenom cenom.

"Zadovoljni smo ponuđenom cenom, koja je među najpovoljnijima u odnosu na uporedive, nedavne i relevantne tranaskcije u regionu. Ova finansijska ponuda prevazilazi i naša očekivanja zasnovana na procjeni vrijednosti banke, a koju je izradio naš finansijski savjetnik Lazard. Ukupne ostvarene prihode po ovoj transakciji država će uložiti na pametan način, i to prije svega u investicioni plan "Srbija 2025", kao i u vraćanje skupih kredita iz prošlosti. To će dalje doprinijeti poboljšanju kvaliteta života naših građana i većem privrednom rastu. Dakle, Srbija je postala atraktivna destinacija za investiranje i mi očekujemo još veće stope rasta, kao i dalja povećanja plata i penzija. Sa druge strane, Komercijalna banka je odlično radila, ali može da radi i mnogo bolje, i vjerujem da će to biti moguće zahvaljujući novom strateškom partneru. Kada je riječ o finansijskim uslugama, gde imate otvoreno tržište, smatramo da privatnik može da bude mnogo bolji vlasnik od države. Riječ je o ozbiljnoj banci, koja ima jasnu strategiju i viziju, i koja je jedina regionalna finansijska institucija listirana na Londonskoj berzi. Dakle, vrlo smo zadovoljni procesom koji je bio u potpunosti transparentan i koji je sa velikim uspjehom priveden kraju. Nadamo se da će se transakcija uspešno zatvoriti u narednih nekoliko mjeseci", istakao je ministar Mali.

Predsjednik Izvršnog odbora NLB d.d. Blaž Brodnjak je istakao da će ta banka ostati posvećena jačanju i daljem razvoju Komercijalne banke.

"Ova transakcija predstavlja još jednu veoma važnu prekretnicu u razvoju NLB grupe nakon uspješnog završetka procesa privatizacije naše banke u 2019. godini. Jačanje prisustva u Srbiji, našem najvećem i veoma atraktivnom inostranom tržištu, predstavlja naš strateški prioritet. Kao rezultat transakcije, tržišni udio u ukupnoj aktivi NLB-a u Srbiji povećaće se na preko 12%, čime će NLB postati treća najveća bankarska grupa u zemlji i ispuniti strateški cilj da postane jedna od vodećih banaka na svim tržištima na kojima posluje. Obim poslovanja NLB-a u Srbiji biće daleko najveći unutar grupacije izvan granica Slovenije, što će značajno uticati na našu poziciju regionalne, sistemski važne finansijske institucije. Impresionirani smo kvalitetom i potencijalom Komercijalne banke i njenog brenda, a pohvaljujemo i posvećenost Srbije i zahvaljujemo na transparentnom i profesionalnom postupku. NLB će u potpunosti biti posvećena daljem razvoju banke, koristeći iskustvo stečeno dugogodišnjim prisustvom u regionu, pristup fokusiran na potrebe i korisničko iskustvo klijenata i veliki potencijal koji banka ima na tržištu u Srbiji. Iz ovog, ali i mnogih drugih razloga, veliko nam je zadovoljstvo da poželimo svim akcionarima Komercijalne banke, a pogotovo klijentima i zaposlenima, dobrodošlicu u NLB porodicu", rekao je Brodnjak.

Nakon potpisivanja ugovora, u narednih pet do devet mjeseci očekuje se odobrenje Evropske centralne banke (ECB), Narodne banke Srbije (NBS) i centralnih banaka i organa za zaštitu konkurencije u zemljama u kojima posluju NLB i Komercijalna banka, te će nakon pomenutih odobrenja biti zaključena transakcija.

Proces pronalaženja strateškog partnera za Komercijalnu banku započet je javnim pozivom 31. maja 2019. godine, u toku kojeg je investiciona banka Lazard, koja je savjetnik Republike Srbije u ovom procesu, kontaktirala 28 renomiranih finansijskih institucija širom svijeta, od čega su polovina bile banke, a druga polovina investicioni fondovi.

Od tog broja, njih šest je poslalo Pisma o zainteresovanosti, nakon čega su najprije stigle četiri neobavezujuće ponude, a zatim i tri obavezujuće. Nakon sveobuhvatne analize obavezujućih ponuda i preporuka savjetnika, izvršeno je njihovo rangiranje. Pregovori sa prvorangiranim ponuđačem, Novom ljubljanskom bankom, otpočeli su 27. decembra 2019. godine.

Po okončanju pregovora, Vlada Republike Srbije je na sjednici 20. februara 2020. godine, usvojila Nacrt ugovora o kupoprodaji 83,23% akcija Komercijalne banke.

(Foto: Ministarstvo finansija RS)