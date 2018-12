Potraga za vozačima, ali i tehnologom hrane

DOBOJ - Petnaest privrednih društava tražilo je 40 zanimanja na jučerašnjem Sajmu obrazovanja i zapošljavanja, ali za većinu njih nije potrebno završiti fakultet.

"Radi se o vozačima autobusa i vozačima kamiona, za prevoz robe. Veliki broj preduzeća traži automehaničare, autoelektričare, širok spektar baš ovih zanatskih zanimanja", izjavila je Marica Ilić, član Privrednog savjeta.

Slaviša Bukejlović, vlasnik kompanije "Agromix", požalio se da je u Doboju svakog dana sve manje radnika, pogotovo kvalitetnih, a potraga za tehnologom prehrane dovela ga je na sajam, koji je održan drugi put.

"Tehnologa je malo po prirodi, pogovoto prehrambenog smjera, a i to što ih ima nisu baš raspoloženi da rade u pogonu. Tehnolog je lice koje sastavlja recepture, koje brine o higijeni, brine o procesu proizvodnje, ne radi on fizički, ali on je taj koji je 'mozak' proizvodnje, on organizuje proizvodnju", kazao je Bukejlović.

Na evidenciji dobojske filijale Zavoda za zapošljavanje RS trenutno nema tehnologa prehrane.

"Međutim, ima tehnologa na regiji koju Filijala Doboj pokriva, tako da možemo posredovati i zadovoljiti potrebe poslodavaca", rekla je Sandra Tatić, rukovodilac ove filijale, te dodala da na evidenciji nemaju ni farmaceuta s licencom, koje im ovdašnje apoteke konstantno potražuju, kao ni profesora njemačkog jezika, za koje se jagme škole stranih jezika.

To nam je potvrdila i Tijana Radonjić, profesorka njemačkog jezika u Ugostiteljsko-trgovinskoj školi, koja je prije osam godina završila fakultet, a u vrijeme kada je upisivala studije bila je jedina iz Doboja.

"Znam da kolege s fakulteta rade u školama stranih jezika u Doboju, a neki su ostali i u Banjaluci da rade u školama stranih jezika. Jedan kolega iz Doboja je otišao u Njemačku da se usavršava, na magitarske studije, tamo je završio magistarski i tamo je naravno ostao da radi", ispričala je Radonjićeva.

Na Sajam obrazovanja i zapošljavanja nije zalutao nijedan profesor njemačkog, ali su zato obrazovni profili kojih ima najviše na birou ekonomisti i pravnici bili u potrazi za bilo kakvim zaposlenjem.

"U fazonu sam da bilo šta nađem ili da idem odavde, drugog izbora nemam. Tražila sam posao i sa srednjom školom i s fakultetom, međutim slabo šta. Išla bih u Njemačku, a imam i vizu za Ameriku, tako da bih nešto od toga pokušala", kaže Tamara Petrović (23), diplomirana pravnica.

Vladana Cvijanović (24), master ekonomije, kaže da je radila pola godine kao administrativni radnik i volontirala godinu dana u Poreskoj upravi.

"Mislila sam da će biti lakše naći posao, međutim baš je teško", požalila se ona.