Povučen proizvod zbog pacova u konzervi

​Udruženje za zaštitu potrošača Hrvatske na Facebook stranici "Halo, inspektore" objavila je fotografije konzervisanog pasulja Konzumove robne marke K Plus od 400 grama u kojem je kupac, kako tvrdi, pronašao polovinu pacova.

Nakon njihove objave, pišu na stranicama, reagovala je Sanitarna inspekcija, a oglasili su se iz korporativnih komunikacija Konzuma. Iz Konzuma su izrazili žaljenje i saopštili da su seriju proizvoda povukli iz prodaje, prenosi "Index".

Radi se o konzervi smeđeg pasulja K plus Garden Good s rokom trajanja do 17.9.2026., proizvođača Fiamma Vesuviana iz Italije.

"Žao nam je zbog situacije koja se dogodila našem kupcu. Nakon na primljene reklamacije kupca, u koordinaciji s proizvođačem i svim nadležnim institucijama, preduzeli smo sve potrebne radnje skladno internoj proceduri.

Obavijestili smo proizvođača i zatražili izjavu. Iako u ovom trenutku ne raspolažemo svim potrebnim informacijama, u kontaktu smo s proizvođačem te smo iz predostrožnosti i s ciljem zaštite naših kupaca, na vlastitu inicijativu, navedenu seriju proizvoda povukli iz prodaje. Dodatno, sproveden je inspekcijski nadzor kojim je utvrđeno da je Konzum sproveo sve potrebne aktivnosti i provjere.

Još jednom želimo izraziti naše žaljenje te ćemo svakako učiniti sve što možemo kako bi detaljno provjerili sve okolnosti i osigurali da se ovakve situacije ne ponavljaju", saopštili su iz Konzuma.

Udruženju je izvještaj poslala i Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata Hrvatske. Nadzor su, kažu, obavili u sjedištu trgovačkog društva. Poručuju da je trgovačko društvo odmah po primanju prijave pokrenulo postupak prikupljanja svih podataka o proizvodu. Zatražili su od proizvođača u Italiji da dostave izjavu pa su pokrenuli postupak povlačenja s hrvatskog tržišta.

"Sanitarna inspekcija Državnog inspektorata je odmah po primanju Vaše reklamacije koja se odnosila na prijavu potrošača o kupljenoj konzervi smeđeg pasulja trgovačkog naziva 'K plus Garden Good' neto količine 400 g, LOT broja L M261, Najbolje upotrijebiti do: 17.9.2026., proizvođača Fiamma Vesuviana, Italija, koju stavlja na tržište RH Konzum plus d.o.o., a za koju se navodi da su pronađeni dijelovi uginulog glodara, dana 07.05.2024. godine obavila je inspekcijski nadzor u sjedištu predmetnog trgovačkog društva.

Inspekcijskim nadzorom je utvrđeno da je predmetno trgovačko društvo odmah po primanju prijave potrošača pokrenulo postupak prikupljanja svih podataka o samom proizvodu odnosno prikupljanju podataka o LOT-u i roku trajanja, te su zatražili od proizvođača iz Italije da dostave izjavu vezanu za predmetnu prijavu. Po primanju tačnih podataka o LOT-u i roku trajanja sporne hrane dana 07.05.2024. godine isti je dobrovoljno pokrenuo postupak povlačenja navedenog lota s tržišta Republike Hrvatske.

S obzirom da je proizvođač predmetne hrane u Italiji, Državni inspektorat će u skladu s procedurama prijaviti i dostaviti informacije u EU RASFF sistem (Evropski sistem brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje) o predmetnoj prijavi potrošača i povlačenju spornog lota s tržišta kako bi dalje mjere prema proizvođaču sprovelo nadležno tijelo za sigurnost hrane u Italiji", poručili su iz Državnog inspektorata.

Ako ste kupili konzervu pasulja, možete ga vratiti u bilo koju Konzumovu prodavnicu i dobiti povrat novca čak i bez računa, prenosi "b92".

