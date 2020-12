Prasad skuplja u RS nego u Njemačkoj

BANJALUKA, GRADIŠKA - Dok prasići od 25 kg u Srpskoj koštaju i do tri KM po kilogramu žive vage, u Njemačkoj, gdje je kupovna moć neuporedivo veća, za kilogram je potrebno izdvojiti manje od dvije KM.

Cijena svinjskog mesa strmoglavo pada na evropskom tržištu, a sličan trend je zabilježen i kod nas.

Mišo Maljčić, predsjednik Udruženja uzgajivača svinja RS, potvrdio nam je da svinje, težine oko 25 kilograma, koštaju od 2,70 do tri marke po kilogramu. Tvrdi da su cijene oborene.

"Novonastala situacija puno je oborila cijene i dovela do nerentabilnosti domaće proizvodnje. Stvorila je viškove i onemogućila dalju proizvodnju te dovela seljaka do ogromnih gubitaka i upitan je dalji nastavak proizvodnje", izjavio je Maljčić za "Nezavisne".

Međutim, dok prasad u Srpskoj, dakle, košta do tri KM po kilogramu, kako javljaju agencije, u Njemačkoj je cijena znatno niža. Kako javljaju mediji, najveći uticaj na to ima loša situacija u Njemačkoj, u kojoj oko 500.000 životinja, a najviše svinja, čeka na klanje.

Prasad, teška do 25 kilograma, u Njemačkoj, prema posljednjim dostupnim informacijama, košta svega 22 evra po grlu, odnosno manje od evra po kilogramu.

Borci za zaštitu potrošača kažu da cijena uvoznog mesa opada te da se, iako predstoje praznici, domaći proizvođači odupiru promjenama. Vjeruju da će cijene mesa kod nas biti i više u predstojećim sedmicama.

"S obzirom na to da su i osnovne životne namirnice poskupjele, odmah za tim ide i poskupljenje mesa, pogotovo sada, u vremenu kada ljudi nabavljaju zimnicu i kada ide svinjokolj. Proizvođači mesa se žale zbog povećanog uvoza iz stranih zemalja, a nemaju način da se bore sa uvoznim mesom, koje se nabavlja po nižim cijenama", izjavila je za "Nezavisne" Nedeljka Neška Ilijić, izvršna direktorica Udruženja građana "Oaza" Trebinje.

Prema njenim riječima, dolazi do sukoba interesa između uvoznika i domaćih proizvođača, gdje na kraju najviše ispaštaju potrošači.

"Ništa nije srazmjerno kupovnoj moći i potrošačkoj korpi građana BiH, pogotovo u zadnje vrijeme", dodaje Ilijićeva.

Iz resorne agencije u Srpskoj potvrdili su da su i ove godine podsticali animalnu proizvodnju. Predrag Sladojević, direktor Agencije za agrarna plaćanja RS, kaže da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS svake godine premira tovnu junad i tovne svinje po grlu (za junad do 180 KM po grlu, a za svinje do 45 KM po grlu).

"S obzirom na to da je u ovoj godini došlo do poremećaja na tržištu izazvanog pandemijom virusa korona, te da je došlo do smanjenja potrošnje, kako junećeg tako i svinjskog mesa, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS kreiralo je mjeru interventnog otkupa tovne junadi i svinja, za šta je Vlada RS iz Kompenzacionog fonda RS izdvojila 3.000.000 KM", podsjeća Sladojević.

Kako je dodao, interventni otkup trajao je od 3. avgusta do 30. oktobra. Podsticaj je, ističe, iznosio 0,70 KM/kg za kupljeno i prerađeno juneće meso, dok je podsticaj za svinje iznosio 0,60 KM/kg.

Kako kaže Sladojević, interventni otkup svinja izvršen je od 90 proizvođača, a otkupljeno je 9.837 grla ili 1,153 miliona kg mesa, za šta će biti isplaćeno 692.113 KM.