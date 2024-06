Prepolovljen rod malina u Srpskoj

BANJALUKA, BRATUNAC - Ovogodišnja berba malina u Srpskoj je počela ranije nego inače, a proizvođači ističu da se očekuje da će rod biti prepolovljen, te se, kako kažu, nadaju da će otkupna cijena biti barem pet do šest maraka.

Naime, kako kažu, sve ispod te cijene je neprihvatljivo i nema ekonomsku opravdanost.

Bojan Bundalo, malinar iz Bistrice pokraj Banjaluke, kazao je da je ove godine berba crvenog zlata počela ranije nego inače, te da se očekuje da će ovogodišnji rod biti sigurno smanjen.

"Sadnice su ušle u jako lošu kondiciju, jer je bila loša godina, par puta je bio mraz, pa onda snijeg, grane su jako kratke izrasle. Ovo jedna od loših godina", kazao je Bundalo.

Prema njegovim riječima, on se 25 godina bavi proizvodnjom maline i nikada do sada nije počinjao berbu 25. maja, ističući da je berba uglavnom počinjala 10. juna i trajala do 15. jula.

"Vremenske prilike pogodovale su ove godine da sve vrste voća ranije stižu, ali nikada se nisu maline i jagode sastavile u berbi kao što je ove godine slučaj", kazao je Bundalo i dodao da ne očekuje da će zbog manjeg roda cijene biti veće.

"Prošlogodišnja otkupna cijena malina je bila 3,50 KM, a malinari se ove godine nadaju da bi to moglo biti pet do šest maraka", rekao je Bundalo.

Dodao je da mnogo novca malinarima ode na radnu snagu i na sam dolazak do roda.

Ivan Stojanović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja malinara iz Bratunca, Srebrenice i Milića "Vilamet", kazao je da je berba malina počela.

"Prinosi su jako loši ove godine, a više je razloga zbog čega je tako. Dosta malinara nije ni ulagalo u zaštitu, upravo zbog niske cijene, ali i vremenske nepogode su uticale manje prinose", kazao je Stojanović.

Kako je rekao, ove godine je bila blaga zima, februar i mart su bili sušni, a u aprilu mrazevi i snijeg, i sve to je uticalo na smanjen rod.

"Proizvođači su ove godine manje ulagali, neki čak i odustaju od proizvodnje uopšte", kazao je Stojanović, dodajući da su nekoliko puta tražili pomoć od ministarstva, te da im je ona obećana nekoliko puta, ali nikad nije realizovana.

"Ne bude li ovogodišnja otkupna cijena pet-šest marka, nama malinarima se više ne isplati baviti ovom proizvodnjom", rekao je Stojanović.

Dragoja Dojčinović, predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske, takođe je naveo da se ove godine očekuju manji prinosi, čak i do 50 odsto nego godinu dana ranije.

"Vrijeme malinarima ove godine nije išlo naruku, bilo je previše padavina i malina je preživjela jedan veliki šok, imala je jednu vrstu oboljenja", kazao je Dojčinović i dodao da će rod sigurno biti prepolovljen.

Kako je rekao, očekuje se jako dobar kvalitet ovog voća. Ističe da se može očekivati da će maline ove godine postići dobru i solidnu cijenu.

"Za sada se priča da će otkupna cijena biti četiri KM", pojašnjava Dojčinović i ističe da malinari ne bi trebalo da posluju negativno.

