Previsoke akcize i nove zabrane prijete uništenjem legalnog tržišta

SARAJEVO, BANJALUKA - Odluka o usklađivanju akciza na duvan i duvanske prerađevine u BiH sa onima u EU bila je preuranjena i rast crnog tržišta rezultat je dugogodišnje neadekvatne akcizne politike, a usvajanjem Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih proizvoda i ostalih proizvoda za pušenje u FBiH, stanje će se dodatno pogoršati, stoji u apelu vlastima od strane niza privrednika, ugostitelja, poslovne zajednice i strukovnih udruženja.

Posljedice takvog stanja su ozbiljne, upozoravaju privrednici, narušiće se jedinstveno tržište u BiH i, pored duvanske industrije, u problemu će se naći i maloprodajni lanci i ugostitelji koje je pandemija virusa korona već bacila na koljena.

Zbog toga poslovna zajednica apeluje prvo da se akcize na duvan vrate na razuman nivo, što će sasvim sigurno dovesti do pada crnog tržišta koje trenutno iznosi i do 50 odsto, ali i do rasta prihoda u državnim budžetima, koji su već godinama zbog pogrešne akcizne politike, posebno na duvan, u značajnom padu.

"Zbog crnog tržišta u gubitku su i kompanije i država, jer je duvanska industrija u proteklih nekoliko godina izgubila više od pola prihoda, a država svake godine izgubi skoro milijardu KM zbog prodaje ilegalnih duvanskih proizvoda. Oporavak legalnog tržišta može biti samo rezultat sinhronizovanih aktivnosti, prije svega kroz smanjenje maloprodajne cijene cigareta kao rezultat smanjenja akciznog opterećenja i ozbiljne aktivnosti kontrolnih i istražnih organa, odnosno inspekcija, na sprečavanju ilegalne trgovine duvanskim proizvodima", navodi se između ostalog u pismu Područne privredne komore Banjaluka upoćenom Upravi za indirektno oporezivanje BiH i članovima Upravnog odbora UIO, kojim traže smanjenje akciza na duvan i duvanske prerađevine.

I Spoljnotrgovinska komora BiH polovinom juna izradila je i predstavila elaborat u kojem zaključuje da sve više građana ilegalno kupuje duvanske proizvode, a jedan od glavnih razloga je neadekvatna akcizna politika.

"Ono što je neophodno uraditi kako bi se stanje popravilo jeste da se pojača i intenzivira kontrola nelegalnog tržišta, smanje akcize, ponudi konzumentima kvalitetna alternativa nelegalnom tržištu", jedan je od zaključaka sa sastanka održanog u Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

Inače, Bosna i Hercegovina u Evropi spada među zemlje sa najvećim udjelom poreza u maloprodajnoj cijeni, jer čak 90 odsto maloprodajne cijene uzme država i trenutno je jedina u regionu koja ima opterećenje na duvan iznad zahtjeva EU. Primjera radi, na kutiju cigareta od pet KM, država na ime akciza i PDV-a uzme 4,5 KM, što je ubjedljivo najveći namet u Evropi.

I pored toga što BiH ima najrigoroznije tržište, što prihodi po osnovu akciza na duvan konstantno padaju i što imamo rapidan rast crnog tržišta, Vlada Federacije BiH predložila je donošenje restriktivnog Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duvana, duvanskih i ostalih proizvoda za pušenje.

On je već usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, a ukoliko to uradi i Dom naroda, prema mišljenju mnogih, legalno tržište duvana moglo bi praktično nestati.

Naime, ovim zakonom, između ostalog, propisuje se zabrana pušenja u javnim zatvorenim objektima, između ostalog i u ugostiteljskim objektima, što bi dovelo do dodatnog pada tržišta, a značajno bi se narušilo i jedinstveno tržište, jer bi različita zakonska rješenja bila u FBiH i RS.

Primjera radi, u FBiH bi kutija cigareta sadržavala neka slikovna zdravstvena upozorenja, a u RS to ne bi trebalo biti na kutijici, dok bi u FBiH proizvodi sa aromom bili zabranjeni, u Republici Srpskoj bili bi dozvoljeni.

"Taj zakon je čisto politikantstvo i nije potreban uopšte, posebno u ovo vrijeme kada je ugostiteljstvo na koljenima. Šta mi uopšte dobijamo tim zakonom i gdje žurimo. Lažu kada kažu da to Evropa traži i da tako treba. To nije istina i zabraniti pušenje u svim ugostiteljskim objektima je suludo", rekao je Amir Hadžić, predsjednik Udruženja hotelijera i restoratera BiH, dodajući da treba ići u pravcu ostalih zemalja koje prilagođavaju prostor za pušače i nepušače.

I Faruk Hadžić, ekonomski analitičar, kaže da se bez smanjenja nameta na duvan i duvanske prerađevine vrlo teško može očekivati pad ilegalnog tržišta, jer je najveći problem što na tržištu postoji velika razlika u cijeni između legalnih proizvoda i onih ilegalnih, a zbog velike zarade to privlači veliki broj ljudi da se bave ilegalnom trgovinom.

"Česti i opravdani inspekcijski nadzori, nažalost, zbog toga nisu do kraja efikasni. Inspekcija se teško može boriti protiv velikog broja aktera, jer podatak koji govori da crno tržište danas čini polovinu ukupnog tržišta u BiH pokazuje masovne razmjere, koje se mogu još više povećati u budućnosti", rekao je Hadžić, dodajući da je najveći "krivac" za takvo stanje previsok nivo akciza na duvan.

On kaže da je razmišljanje najvećeg broja ekonomista u BiH da se ide u smjeru smanjenja nameta na duvan i duvanske prerađevine, jer je preveliki nivo akciza doveo do pada u naplati akciza na duvan, što je stvorilo ogromne rupe u budžetima svih nivoa vlasti.

"U slučaju smanjenja akciza dio ilegalnog tržišta će se vratiti u legalne tokove", rekao je Hadžić ističući da bi od toga društvo imalo pozitivne efekte, jer bi onda barem dio novca trebalo namjenski usmjeriti u zdravstveni sektor.