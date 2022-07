Približeni stavovi proizvođača i otkupljivača oko cijena pšenice

BANJALUKA - Na sastanku proizvođača i otkupljivača pšenice koji je organizovan u Privrednoj komori Republike Srpske u Banjaluci približeni su njihovi stavovi oko otkupne cijene pšenice, rečeno je nakon sastanka.

Boris Pašalić, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, istakao je nakon sastanka da su razgovarali sa proizvođačima i otkupljivačima pšenice.

"Imamo dobru godinu koja nije rekordna, ali su to prinosi oko 5,5 tona u prosjeku. Razgovarali sno o procesu otkupa, i nakon rasprave je dogovoreno da je otkupna cijena od 60 do 66 feninga po kilogramu, zavisno od područja, kvaliteta i uslova koje definišu proizvođači. U Srbiji je ona oko 63 feninga", kazao je Pašalić.

Dodao je da je ministarstvo ove godine snažnije podržalo proizvođače pšenice.

Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, naveo je da je kao i svake godine, nažalost hronični problem dogovor o cijenama pšenice.

"Već je žetva skoro završena, a mi nemamo otkupnu cijenu, i tako je već godinama Najbliži smo nekom dogovoru. Otkupljivači maksimalno nude do 65 feninga maksimalno, a mi tražimo od 65 do 67 feninga. Nadamo se da ćemo uspjeti narednih dana da i to usaglasimo.

Pokušavamo apelovati na otkupljivače da se odreknu dijela profita kako ne bi sve palo na proizvođače. Uspjeli smo na ovom sastanku da približimo stavove", naglasio je Marinković.

Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, istakao je da je sastanak bio konstruktivan, te da je bilo dovoljno vremena da svi kažu svoje stavove

"Cijena pšenice nije političko pitanje i postoji jako dobra saradnja između primarnih proizvođača i otkupljivača. Naše ministarstvo u ovim pregovorima ima samo koordinirajuću ulogu", rekao je Košarac.

Boško Radić, proizvođač pšenice, kazao je da u ovom trenutku ne postoji konkretan dogovor oko cijene otkupa pšenice, te da će se u četvrtak nakon sastanka znati više.

Ljubiša Petrović, gradonačelnik Bijeljine, naglasio je da je žetva u velikom broju predjela završena.

"Sa žaljenjem konstantujem da nisu pribiliženi stavovi proizvođača i otkupljivača što govori o tome da niko od otkupljivača nije stao pred kamere. Sama otkupna cijena koju su proizvođači iznijeli je dokaz da je ta cijena samo za opstanak gazdinstava. Nama je u interesu da pošaljemo poruku da podržavamo proizvođače i da cijena manja od 67 feninga ne smije i ne može biti", zaključio je Petrović.