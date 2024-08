Prihod kompanije Lenovo prevazišao očekivanja

Kineska tehnološka Lenovo grupa objavila je danas da su njeni kvartalni prihodi od aprila do juna, koji za firmu predstavlja prvi fiskalni kvartal, porasli za 20 odsto međugodišnje na 14 milijardi evra pošto se globalno tržište računara polako oporavlja nakon dvogodišnjeg pada.

Rezulat je prevazišao očekivanja agencije LSEG koja je prognozirala niži prihod od 12,8 milijardi evra, prenosi Rojters.

Kompanija Lenovo se proširila iznad svog osnovnog poslovanja sa računarima na razvoj softvera i pružanje usluga, prenosi Tanjug.

Grupa za infrastrukturna rješenja kompanije Lenovo, koja uključuje servere i drugi hardver, zabilježila je rast prihoda za 65 odsto međugodišnje na 2,72 milijarde evra, a prihodi grupe za rješenja i usluge su porasli za 10 odsto na 1,73 milijarde evra.

Prihodi Lenovo grupe od djelatnosti koje nisu vezani za proizvodnju računara već sada čine 47 odsto ukupnih prihoda.

Izvršni direktor Lenova Jang Juanking smatra da će kompanija u budućnosti profitirati od takozvanih AI personalnih računara, odnosno računara koji su opremljeni specijalnim čipovima za korišćenje kapaciteta vještačke inteligencije.

On predviđa da će udio AI računara u ukupnim isporukama Lenova do kraja 2024. iznositi 10 odsto, a taj udio bi mogao da poraste na 50 do 60 odsto do 2026. godine.

U periodu od aprila do juna su globalne isporuke računara porasle za tri odsto međugodišnje na 64,9 miliona, a kompanija Lenovo je zadržala poziciju tržišnog lidera sa udjelom od 23 odsto, pokazuju podaci kompanije IDC.

