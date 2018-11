Priština podigla takse na srpske proizvode 100%

PRIŠTINA - Prištinske vlasti podigle su takse na srpske proizvode na 100 odsto, napisao je zamenik premijera Enver Hodžaj na svom Tviter nalogu.

On je obrazložio taj potez "agresivnom kampanjom protiv Kosova".

I list Koha prenio je da je odlučeno da se takse na proizvode iz centralne Srbije povećaju za 100 odsto.

Serbia is continuing its aggressive campaign against Kosovo in the int’l stage. It is also undermining the normalisation process. To defend our vital interest, Government of Kosovo has decided today to increase the customs tariff to 100%. Further measures to be announced soon!