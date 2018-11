Priština uvela stopostotne carine BiH i Srbiji

PRIŠTINA - Vlada Kosova uvela je novu carinu od 100 odsto na proizvode iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a u cilju jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti, javlja Radio Slobodna Evropa.

Odluka je uslijedila nakon prijedloga ministra trgovine Endrita Ssalje, koji je istovremeno pozvao domaće proizvođače da se fokusiraju na kvalitet, a od trgovaca zatražio da istražuju nova tržišta za saradnju.



Na Facebooku je podsjetio da se domaći proizvođači suočavaju s mnogim barijerama u Srbiji i da se njihovi prozvodi ne plasiraju na srpskom tržištu.



Zamjenik premijera Kosova Enver Hodžaj napisao je na Twitteru da se ovakvom odlukom štite vitalni interesi Kosova.

Serbia is continuing its aggressive campaign against Kosovo in the int’l stage. It is also undermining the normalisation process. To defend our vital interest, Government of Kosovo has decided today to increase the customs tariff to 100%. Further measures to be announced soon!