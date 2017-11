Privredna zajednica u RS protiv skupljeg vozačkog ispita: Kamione neće imati ko da vozi

BANJALUKA - Privredna komora Republike Srpske, odnosno Udruženje saobraćaja i veza poručilo je da će se povećanje cijene vozačkih ispita, a koje je predviđeno Pravilnikom o osposobljavanju vozača motornih vozila, izuzetno negativno odraziti na oblast saobraćaja i transporta, koja i bez toga "vapi" za profesionalnim vozačima.

Takođe, kako poručuju, projekti koje su planirali sprovesti izgubiće smisao.

Aktuelnim pravilnikom je auto-školama bilo omogućeno da određuju cijene časova, dok će novim biti određena minimalna cijena časa, koja će, kako se spekuliše, biti najmanje 20 maraka. Do sada je ona, u zavisnosti od auto-škole, bila između 10 i 15 KM.

Prevoznici smatraju kako je obrazloženje za poskupljenje neopravdano, a to je - zaštita procesa osposobljavanja kandidata i poboljšanje procesa obuke.

"Ove ciljeve moguće je ostvariti većom kontrolom nadležnih institucija, a ne povećanjem cijena, iza koje, kako tvrde prevoznici, stoje pojedini vlasnici auto-škola. Takođe, ovakvim mjerama dodatno će se smanjiti broj kandidata, a prevoznicima nedostaje odgovarajući broj vozača", ističu u Komori.

Kažu kako su u saradnji s nadležnim ministarstvima Republike Srpske počeli s realizacijom projekta kojim bi se zainteresovanim nezaposlenim licima sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS omogućila prekvalifikacija i polaganje vozačkog ispita D kategorije po programu koji neće trajati duže od tri mjeseca, a prevoznici iz RS obezbijedili bi im siguran posao.

Do sada je već završeno anketiranje nezaposlenih i utvrđeno je da postoji veliki broj onih koji su zainteresovani za prekvalifikaciju, a dodatni motiv im je ubrzan proces sticanja kvalifikacije vozača određenih vozačkih kategorija, te plata koja se kreće od 600 do 2.000 KM.

"Takođe, pokrenuta je inicijativa za izmjene programa srednjoškolskog obrazovanja za vozače motornih vozila, kojim bi bilo predviđeno da svršeni učenici moraju polagati vozački ispit odgovarajuće kategorije u sklopu redovnog obrazovanja. Prevoznici konstantno ukazuju na nedostatak kvalitetnih praktičnih znanja onih s već stečenim diplomama i na tom polju je neophodno uložiti dodatne napore kako bi dobili što kvalitetniji vozački kadar", poručuju iz Komore.

Kao posljednje navode kako su sa Spoljnotrgovinskom komorom BiH pokrenuli inicijativu za izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja kako bi se na tržištu rada lakše dolazilo do vozača profesionalaca, imajući u vidu da je veliki odliv ovog kadra u zemlje EU.

Nikola Grbić, predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport RS, kaže kako ljudi koji donose takvu odluku apsolutno ne razmišljaju o ovoj grani privrede.

"Danas je lakše naći hirurga da ga zaposlite kao vozača, nego profesionalnog vozača jer odlaze u zemlje EU, dok mi ostajemo bez kadra. Umjesto da se ljudima olakša da dođu do potrebne kategorije kako bi postali vozači. taj posao se samo otežava. Ovo je van svake pameti", kazao je Grbić.

Milenko Jaćimović, predsjednik Udruženja za unapređenje bezbjednosti saobraćaja Banjaluka, kaže kako cijene ni u kojem slučaju ne bi smjele biti više od dosadašnjih.

"Mi želimo da se građanima i stručnoj javnosti objasni gdje će to proces osposobljavanja biti bolji i dodatno organizovaniji da bi bio skuplji za 300 do 400 maraka", kaže on.

Dodaje kako su prevozničke firme na ivici gašenja zato što nema novih vozača pa nije teško naslutiti do čega će doći novim poskupljenjem.

U Ministarstvu saobraćaja i komunikacija BiH, koje sprovodi završne aktivnosti na donošenju pravilnika, juče nismo dobili odgovore na naša pitanja koja su se odnosila na ovu temu.