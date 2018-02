Produžen rok "BH gasu" za kompromis da se izbjegne prekid isporuke gasa

ISTOČNO SARAJEVO - Preduzeće "Sarajevo-gas" iz Istočnog Sarajeva dalo je dodatno vrijeme "BH gasu" Sarajevo do kraja iduće sedmice da prihvati kompromisno rješenje o načinu izmirenja duga i tako spriječe da građani Istočnog Sarajeva i Sarajeva ostanu bez gasa.

Ukoliko kompromisno rješenje koje je dato u formi protokola ne bude prihvaćeno, to će izazvati velike probleme građanima Istočnog Sarajeva i Sarajeva, saopšteno je iz "Sarajevo-gasa".

U saopštenju se podsjeća da je ovo preduzeće 31. januara uputilo dopis "BH gasu", Ministarstvu za spoljnu trgovinu i ekonomske odnose BiH, Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske, Ministarstvu za energetiku Federacije BiH i Vladi Kantona Sarajevo u kojem je navedeno da su problemi sa "BH gasom" intenzivirani u protekle tri godine.

U pismu je navedeno i da su u "Sarajevo-gasu" spremni da učine sve da spriječe obustavljanje transporta prirodnog gasa koje je bilo najavljeno za kraj ove sedmice.

"Sarajevo-gas" je danas dobio dopis iz "BH gasa" u kojem traže dodatno vrijeme kako bi se izjasnili u vezi sa prijedlogom protokola u kojem se predlaže način izmirenja duga za transport gasa gasovodom Zvornik-Kladanj u periodu od 1. aprila 2015. do 31. decembra 2017. godine.

Direktor "Sarajevo-gasa" Slavo Krajišnik prošle sedmice je rekao novinarima da je "BH gas" po cijeni koja je važila do donošenja cijene od Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske uplatio dugovanje od 2015. do kraja 2017. godine, ali da to ne rješava problem jer je uplaćeno po cijeni koja nije važeća i nijednim aneksom nije potvrđena.

Tada je istakao da problem i dalje ostaje jer nije ugovorno pokriveno rješenje za protekli period i da je potrebno i dalje raditi na usaglašavanju.

"Mi smo zvanično iznijeli prijedlog protokola da bismo riješili period od 2015. do 2018. godine, tako što bi ta cijena bila između stare i cijene koju je odredila Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske", rekao je Krajišnik, napominjući da je i u tom slučaju riječ o privremenom rješenju kojim se odgađa obustava transporta gasa, te omogućava nastavak pregovora.

Problemi između "Sarajevo-gasa" i "BH gasa" traju od 1. aprila 2015. kada je Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske donijela rješenje kojim se u otvorenom postupku "Sarajevo-gasu" određuje cijena transporta gasovodom od sedam KM na 1.000 metara kubnih gasa.

"Sarajevo-gas" predložio je kompromisno rješenje u vidu protokola koje predviđa povećanje cijene za dvije KM za 1.000 metara kubnih, što je uticaj na krajnjeg korisnika od 0,2 feninga po metru kubnom gasa.