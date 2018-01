Produžena SUPER AKCIJA Nenamjenskih-zamjenskih kredita Sberbank Banjaluka

BANJALUKA - Sberbank a.d Banja Luka je produžila SUPER AKCIJU nenamjenskih zamjenskih kredita sa kamatnom stopom već od 3.5%.

Sberbank a.d. Banja Luka je kreirala kreditnu ponudu sa mnogim pogodnostima za korisnike kao što su mogućnost refinansiranja postojećih kreditnih obaveza, mogućnost osiguranja od rizika bolovanja, nezaposlenosti, smrti i invalidnosti, te niži troškovi obrade kredita.

"SUPER AKCIJU smo pokrenuli prošle godine, a ponuda je dobila dobre reakcije javnosti, te smo istu produžili do 28. februara 2018. godine. Svjesni smo da živimo u teškim ekonomskim uslovima i okolnostima, te da su građanima potrebna dodatna sredstva. Iznos kredita u okviru SUPER AKCIJE je do 50 hiljada konvertibilnih maraka, na period do 120 mjeseci i sa veoma niskom kamatnom stopom.“ – izjavio je član Uprave Sberbank a.d. Banja Luka, g-din Sandro Mihajlović. On je naglasio da je ponuda prilagođena klijentima koji žele refinansirati postojeće kreditne obaveze kako bi time dobili jednu manju ratu, ali i dodatna sredstva na raspolaganje odnosno kako bi rasteretili svoj kućni budžet.

Zahtjev za kredit u okviru SUPER AKCIJE, kao i za sve ostale proizvode Sberbank a.d. Banjaluka je moguće podnijeti online, putem internet stranice banke www.sberbankbl.ba.

Više informacije o proizvodima i uslugama moguće je dobiti na besplatan broj kontakt centra 0800 59 999 ili lično u poslovnicama Sberbank a.d. Banjaluka.