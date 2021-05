Projektom do osnaživanja i zapošljavanja mladih

BANJALUKA - Institut za razvoj mladih i zajednice "Perpetuum mobile" organizuje treninge za mlade u sklopu projekta "Program osnaživanja i zapošljavanja mladih".

"Projektom planiramo doprinijeti boljoj zapošljivosti mladih iz alternativne brige, ali i svih mladih koji su zainteresovani, putem unapređenja njihovih ličnih i poslovnih vještina", kazali su u ovom institutu.

Istakli su da je projekat namijenjen mladima od 16 do 30 godina iz banjalučke regije.

"Trening je organizovan u dva modula, koji se fokusiraju na razvoj temeljnih životnih vještina i vještina zapošljivosti. Prije početka treninga obavićemo individualne razgovore s kandidatima i kandidatkinjama i potpisati ugovor o redovnom učešću, te izraditi individualni razvojni plan za svaku mladu osobu. Mladi će, osim treninga, dobiti podršku kroz individualne i grupne coaching sesije", kazali su u "Perpetuum mobilu".

Dodaju da treninzi počinju u junu i trajaće do avgusta, a radionice će se realizovati jednom do dva puta sedmično. Zainteresovani se mogu prijaviti do 28. maja, do 12 časova, putem e-maila [email protected]