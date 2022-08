Proključaće cijene kafe i u BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Zbog poremećaja na svjetskom tržištu i viših cijena sirovina, kafa će u narednom periodu dodatno poskupjeti i na tržištu Bosne i Hercegovine.

Naime, ogromne zalihe zrna kafe u Vijetnamu se smanjuju te će to još više pogurati rastuće globalne cijene te bi se zalihe do kraja septembra mogle prepoloviti u odnosu na prethodnu godinu.

Da će doći do poskupljenja kafe na domaćem tržištu potvrdio je i Dragan Grbić, glavni pržioničar i šef proizvodnje u "Fabrika Coffee" iz Banjaluke, koji kaže da su cijene kafe na berzanskim tržištima abnormalno skočile.

"Očekuje se da u narednih 15 dana bude poskupljenje sirovina od 10 do 15 odsto. Najvjerovatnije će doći i do poskupljenja kafe, ali ćemo se mi za naše klijente i korisnike potruditi da to bude minimalno i da ovaj period trenutnih cijena održimo što je moguće duže", istakao je Grbić za "Nezavisne novine".

Prema njegovim riječima, sirovine su u odnosu na prošlu godinu poskupjele za više od 35 odsto.

"Dobavljači govore da bi cijene kafe trebalo da se stabilizuju do oktobra, međutim sumnjam u to. Poskupljenje se najviše odnosi na sirovinu za proizvodnju domaće kafe jer je u Brazilu došlo do vremenskih nepogoda i uništeno je više miliona vreća kafe. Sirovina ima, ali ih je teže nabaviti, međutim mi imamo stalne dobavljače koji se trude da nas uvijek ispoštuju", naglasio je Grbić.

Momčilo Banjac, direktor kompanije "Minea" iz Gradiške, naveo je za "Nezavisne novine" da je poskupljenje kafe krenulo još prošle godine.

"Zadnjih desetak dana naglo su berzanske cijene kafe otišle gore, kao i dolar, i mi očekujemo da će cijene kafe biti povećane. Još je rano govoriti jer ne znamo kako će se berza ponašati narednih dana. Neki pretpostavljaju da će cijene ići gore, a sigurno je da neće ići dolje", kazao je Banjac.

Po njegovom mišljenju, kafa bi trebalo da poskupi jer od prošle godine proizvođači ovog napitka loše posluju zbog povećanja cijena sirovina.

"Trenutna cijena kafe je oko 17 KM po kilogramu. Ima i jeftinijih varijanti, koje koštaju oko 14 KM. I cijene drugih sorti kafe rastu na svjetskom tržištu, tako da ne znamo koliko će se ove cijene zadržati", naglasio je Banjac.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u prvih sedam mjeseci ove godine u Bosnu i Hercegovinu je uvezeno 11.147.903 kilograma kafe u ukupnom iznosu od 115.185.986 KM, računajući i plaćene dažbine.

"Najviše kafe je ove godine došlo iz Brazila, i to za skoro 65 miliona KM računajući plaćene dažbine. Zatim slijedi kafa iz Indije za više od 20 miliona KM računajući dažbine, te Italije za 14 miliona KM", stoji u podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U istom periodu prošle godine uvezeno je 12.706.445 kilograma kafe u ukupnom iznosu od 80.475.398 KM.

I ovaj podatak pokazuje da je prošle godine uvezeno više kilograma kafe nego ove, i to za manje novca, što se jedino može opravdati višim cijenama ovog toplog napitka.

S druge strane, iz BiH je ove godine izvezeno 87.643 kilograma kafe vrijednosti 910.394 KM.