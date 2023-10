Promovisani noviteti Beko i Grundig

SARAJEVO - U prisustvu više od 120 zvanica, partnera, kupaca i predstavnika medija u hotelu "Hills" u Sarajevu održana je 7. Beko konferencija i promocija noviteta brenda Beko i Grundig.

Na konferenciji je promovisano uspješno poslovanje kompanije "Omega" d.o.o. koja je već 20 godina ovlašteni distributer brendova Beko i Grundig za tržište Bosne i Hercegovine. Predstavljene su vrhunske vrijednosti Beko i Grundig proizvoda, te dodatno ojačani partnerski odnosi s kupcima i pozicija jednog od najvećih distributera bijele tehnike u Bosni i Hercegovini.

"'Omega' kao organizator ove konferencije je kompanija koja ima najveći maloprodajni lanac specijalizovanih prodavnica bijele tehnike 'Omega shop' sa 39 poslovnica u cijeloj Bosni i Hercegovini i sa jednim online shopom, a pored maloprodajnog lanca 'Omega' ima i najveću veleprodajnu mrežu kupaca bijele tehnike sa preko 300 aktivnih kupaca u BiH. Pored bijele tehnike 'Omega' se bavi i distribucijom robe široke potrošnje brendova Zelene doline, Bravo crem, Master Martini, Rubio, Fresh, Vegamix, Do-Do i drugi", istaknuto je na konferenciji.

Među brojnim novitetima koji su predstavljeni na konferenciji, pažnju posjetilaca privukla je nova linija Beko robot usisivača sa LDS navigacijom, novi Beko štapni usisivači sa FLEXI cijevi i HEPA filterom, novi modeli Grundig NANO GOOGLE TV, Beko SMART pegla sa generatorom pare pritiska 8 bara, Grundig toplotne pumpe A+++ klase koje zadovoljavaju evropske standarde. Takođe predstavljena je i nova linija Beko espresso aparata sa pritiskom 19 bara, Beko AIR FRYER sa dvije zone kuhanja, Beko veš-mašine sa AQUATECH tehnologijom, Beko indukcione ploče sa INTEGRISANOM napom, Beko sušilica sa toplotnom pumpom sa funkcijom IRON FINISH i mnogi drugi noviteti.

Beko je brend čija je priča počela 1955, kada je bijela tehnika tek počinjala da bude dio svakog domaćinstva. Od tada je Beko izrastao u omiljeni evropski samostalni brend kućanskih aparata. Iskustvo od preko 65 godina i širok asortiman proizvoda učinili su Beko jednim od tri najbolja brenda velikih kućanskih aparata u Evropi, kao i jednim od vodećih svjetskih brendova, koji se prodaje u 135 zemalja širom svijeta.

"Naš cilj je da osnažimo nove generacije kako bi živjele zdravije. Fokusiramo se na razvoj proizvoda koji inspirišu zdrav način života, od kuhinjskih uređaja koji čuvaju hranjivost namirnica do frižidera koji hranu duže čuvaju. Naši proizvodi čuvaju vaše vrijeme i trud koje možete posvetiti sebi i svojoj porodici. Do 2025. godine će biti 70 miliona djece u svijetu koja pate od pretilosti. Znajući to, lansirali smo globalnu inicijativu 2017. godine kako bismo se borili protiv dramatičnog porasta stope dječije pretilosti širom svijeta #Jedi Kao Šampion", ističu organizatori konferencije.

