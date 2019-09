Propast kompanije "Tomas Kuk" digla cijene, profitiraju drugi prevoznici

Korisnici "Tomas Kuk" aranžmana, britanske kompanije koja je doživjela krah, optužili su aviokompanije zbog vrtoglavog povećavanja cijena letova koje su mnogi prinuđeni da plate.

Putnici koji su imali rezervisane letova putem britanske kompanije sad pokušavaju pronaći zamjenske letove. Međutim, putnici govore za "BBC" kako su neke aviokompanije utrostručile cijene letova.

Naprimjer, kako kaže putnica Angela Mils, cijena leta iz Glazgova prema Rodesu u Grčkoj iznosila je 280 funti u nedjelju, ali danas ovaj let košta 1.000 funti. Let iz Velike Britanije prema Floridi koštao je 1.800 funti, ali sada košta 2.500 funti.

Putnik Najdžel Vilson priča za BBC da je uspio da izbjegne poskupljenje letova na relaciji Mančester - Marakeš. Let za njegovu četvoročlanu porodicu koštao je 640 funti, ali juče je poskupio na 1.500 funti.

Analitičari kažu da cijene uvijek reflektuju visoku potražnju za letovima. S obzirom da su stotine hiljada turista iz Velike Britanije i ostatka Evrope ostale bez svojih povratnih karata kada su prizemljeni avioni u vlasništvu "Tomas Kuk" kompanije, samim tim su cijene u drugim kompanijama porasle.

"Ljudi ne sjede tamo i trljaju ruke. Ako raste prodaja letova na popularnim rutama, tada rastu i cijene", rekao je Džon Strikland, analitičar aviokompanije iz "JLS Consultinga".

On dodaje da su aviokompanije mogle da odluče da zaustave poskupljenja, ali ipak svaka od njih je komercijalno vođena.

"Tomas Kuk nije uspio jer je imao ogromne dugove i stvarao je gubitak. To je osjetljiva industrija. Više desetina aviokompanija je propalo. Ako aviokompanije ne ostvare profit tamo gdje mogu na većini letova, onda nemaju šanse da prežive", rekao je Strikland.

U međuvremenu, Dame Deirdre, predsjednica Agencije za civilno vazduhoplovstvo Velike Britanije (CAA) priča kako je britanska eskadrila letjelica do sada kući vratila nešto manje od 15.000 ljudi. To je tek osam odsto od ukupnog broja ljudi koji čekaju svoj povratni let.

"Imamo još puno posla. Uspjeli smo da obavimo 64 leta, a danas ćemo imati još 74 leta i nadamo se da ćemo vratiit kući 16.500 ljudi. Narednih 13 dana ćemo letjeti i vratiti kući 135.000 putnika", kazala je Deirdre.

CAA je zakupila više od 40 aviona kako bi putnike dovela kući iz 18 zemalja, a troškovi ove operacije, koje snosi Odjeljenje za transport Ujedinjenog Kraljevstva, će biti veći od 100 miliona funti ili oko 113 miliona evra.

Podsjećamo, propadanje kompanije "Tomas Kuk" uslijed loše poslovne godine ostavilo je 22.000 ljudi širom svijeta bez posla te 600.000 putnika bez letova.

