Prosumere u Srpskoj koči neusklađenost zakona

BANJALUKA – Dobijanje statusa kupca proizvođača, to jeste prosumera, građanina koji postavljanjem solarnih panela na svoj objekat proizvodi električnu energiju za lične potrebe, koči neusklađenost zakona u Srpskoj.

Govora o ovome je bilo na današnjoj panel diskusiji o kupcima-potrošačima, prosumerima, koju je organizovao Centar za životnu sredinu, a održana je u Domu omladine u Banjaluci, gdje je rečeno da iako je izmjenom Zakona o obnovljivim izvorima energije donesen pravilnik o prosumerima, problem predstavlja Zakon o PDV-u.

Zoran Vuković, izvšni direktor za snabdijevanje u "Elektroprivredi RS", kazao je da izmjenama Zakona o obnovljivim izvorima energije kupci proizvođači proizvode energiju za sopstvene potrebe, te da bi to bio veliki benefit i za "Elektroprivredu RS" jer bi se time oslobodila velika količina energije u sistemu, koju bi "Elektroprivreda RS" mogla da proda.

"Mi smo pokrenuli program energetske održivosti za 50.000 domaćinstava, međutim naišli smo na veliki problem jer se u to umješala UIO BiH koja je rekla da Zakon o PDV-a ne dozvoljava obračun PDV-a na neto mjerenje, već samo na preuzetu električnu energiju iz mreže", kazao je Vuković, dodajući da su tražili pomoć od nadležnog ministarstva i UIO BiH, ali da nisu dobili pozitivan rezultat.

"Obratili smo se Parlamentarnoj skupštini BiH koja je nadležna da promijeni zakon o PDV-u", pojasnio je Vuković, dodajući da će prosumeri kroz kreditna sredstva platiti oko 50 odsto instalaciju proizvodnog pogona na njihovim krovovima, a ostalo će platiti "Elektroprivreda RS2.

"Prosumeri se neće morati baviti papirologijom, to će sve obaviti 'Elektroprivreda RS'. Oni će plaćati 90 odsto od ukupnog prosječnog računa u prošloj godini. To je jako povoljno, oni će plaćati samo taj kredit osam do 10 godina, a poslije toga je to njihova elektrana, imaće besplatnu električnu energiju", objasnio je Vuković.

Kako je navela Nada Milovčević, načelnica Odjeljenja za koncesije i obnovljive izvore energije u Ministarstvu energetike i rudarstva RS, ovo ministarstvo je usvojilo novi zakon o koncesijama 2022. godine, te da je ovim zakonom po prvi put detaljnije opisana uloga kupaca proizvođača.

"Kupcima proizvođačima je i starim zakonom bila omogućena proizvodnja, ali tada je bilo predviđano samo neto merenje", kazala je Milovčevićeva, dodajući da je sada, kada su cijene električne energije veće i kada je prisutna energetska kriza interes za izgradnju elektrana za sopstvene potrebe je značajno porastao.

"Do sada imamo izgrađenih 46 objekata kupaca proizvođača, koji imaju problem sa obračunom PDV-a. Novim zakonom o obnovljivim izvorima pojednostavljena je procedura za izgradnju objekata prosumera. Svi kupci proizvođači na svom postojećem objektu mogu da grade solarne elektrane i za to im ne treba građevinska dozvola. Izgradnju solarne elektrane moraju da izvrše firme koje imaju licencu za postavljanje, i ona izdaje potvrdu 'Elektrodistribuciji RS' koja provodi dalje aktivnosti", rekla je Milovčevićeva, dodajući da problem predstavlja to što se obračunava PDV na kompletnu proizvedenu količinu, a ne kako je definisano zakonom o obnovljivim izvorima energije, gdje stoji da se svi troškovi za kupce proizvođače plaćaju na razliku proizvedene i potrošene električne energije.

"Zakon o PDV-u nije toliko ograničavajući koliko je ograničavajući podzakonski akt, tako da je moguće da se može izvršiti izmjena pravilnika a ne zakona o PDV-u", pojasnila je Milovčevićeva.

Da je i Srbija imala slične probleme sa neusklađenošću zakona kazao je Vladan Šćekić iz Centra za unapređenje životne sredine iz Beograda, koji je istakao da su u Srbiji kupci proizvođači- prosumeri- uvedeni promjenama zakona o energetici 2021. godine, te da je trebalo oko godinu i po dana da se krene u implementaciju statusa prosumera.

"Najveća je prepreka je bio obračun PDV-a, a s vremenom je došlo do izmene zakona o PDV-a, zatim zakona o akcizama, te zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara", rekao je Šćekić.

