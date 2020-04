Prvi put u istoriji cijena američke nafte ispod nule

Cijena majskih fjučersa za sirovu naftu VTI prvi put u istoriji postala je negativna.

Cijena američke sirove nafte za majsku isporuku dostigla je negativnu vrijednost prvi put u istoriji i na Njujorškoj berzi iznosila je gotovo minus 40 dolara po barelu.

Prema vremenu od 20.43, cijena majskih fjučersa za VTI pala je na Njujorškoj berzi za 292,67 odsto, na minus 35,2 dolara po barelu, a samo nekoliko minuta ranije ta cifra dostigla je minus 39,55 dolara. Cijena majskih fjučersa na Londonskoj berzi padala je za 137,71 odsto, na minus 6,89 dolara po barelu.

​Cijena američke nafte s isporukom u junu ubrzala je tempo pada za 16,3 odsto - na 20,95 dolara po barelu, dok su junski fjučersi za sjevernomorsku naftu brent pali za 8,8 odsto - na 25,61 dolar po barelu.

Prethodno je cijena majskih fjučersa američke sirove nafte pala na nulu. Međutim, zatim su kotacije naglo porasle na 0,5 dolara po barelu.

Danas je cijena marke VTI probila istorijski minimum. Prije toga, antirekord je postavljen na nivou od 9,75 dolara po barelu.

Zbog epidemije virusa korona, od koga je obolelo više od 2,4 miliona ljudi širom svijeta, većina zemalja uvela je karantin, zatvorila granice i ograničila kretanje svojih građana.

U vezi s tim, potražnja za naftom je pala, a u martu države članice OPEC plus nisu uspjele da produže svoje sporazume o proizvodnji: Rusija je insistirala da postojeći uslovi ostanu na snazi, dok je Saudijska Arabija namjeravala da dodatno smanji proizvodnju za milion i po barela dnevno. Zbog toga su se cijene nafte više nego prepolovile od početka godine i oborile rekorde od prije 18 godina.

Posljednjih nedjelja kotacije su obnovljene uoči novog sastanka zemalja OPEC plus. Zemlje članice ove organizacije su se na video-konferenciji 12. aprila složile da smanje proizvodnju za 9,7 miliona barela dnevno. Međutim, kako navode analitičari Međunarodne agencije za energetiku, sporazum OPEC plus ne može da nadoknadi pad potražnje u svijetu, ali bi mogao da dovede do početka smanjenja zaliha u drugoj polovini godine.

Povezana vijest

Pad kakav se ne pamti: Nafta vrijedi 1 dolar

(Sputniknews.com)

About two hours after the CME said it could trade negative …. *WTI CRUDE FUTURES TRADE AT NEGATIVE PRICE FOR FIRST TIME https://t.co/RW1CqWJlUy