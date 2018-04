Prvoapriliska šala koja je "koštala" direktora "Tesle"

Prvoaprilska šala izvršnog direktora "Tesla motorsa" Ilona Maska da je kompanija bankrotirala mogla bi da ga košta pravo bogatstvo.

Mask je naime objavio bankrot "Tesle", a poslije toga su akcije kompanije pale 2,5 odsto.

"Uprkos naporima da prikupimo novac, uključujući i masovnu prodaju uskršnjih jaja, žao nam je ali moramo da prijavimo da je 'Tesla' u potpunosti i totalno bankrotirao. Toliko smo bankrotirali, da nećete povjerovati", objavio je prvo Mask.

Portal Index.hr podsjeća da je sve veći broj onih koji misle da "Tesla Motors" neće dočekati kraj godine.

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it.