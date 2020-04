Pumpadžije ne smiju uzimati više od 0,25 KM po litru goriva

SARAJEVO - Marže na gorivo ubuduće u Srpskoj i FBiH ne smiju biti veće od 0,25 KM po litru u maloprodaji, odnosno 0,06 KM u veleprodaji.

Uredbu o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena u RS određivanjem marži u trgovini naftnih derivata donijela je u četvrtak Vlada RS, dok je to federalna vlada regulisala odlukom.

"Cilj donošenja uredbe je zaštita ekonomskih interesa građana i suzbijanje nerealnog utvrđivanja cijena i eventualnog nepoštenog ponašanja pojedinih trgovaca naftnim derivatima", naveli su iz Ministarstva trgovine i turizma RS.

Kako dodaju, s obzirom na to da je u proteklom periodu došlo do značajnog sniženja cijena barela na svjetskom tržištu, te u tom smislu i do sniženja rafinerijskih cijena naftnih derivata, na benzinskim pumpama u RS nisu evidentirana odgovarajuća sniženja maloprodajnih cijena naftnih derivata.

"Uredbom se utvrđuje postojanje uslova za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena u RS na način da je za trgovce na veliko naftnim derivatima određena maksimalna veleprodajna marža u visini od 0,06 KM po litru derivata, dok je za trgovce na malo maksimalna maloprodajna marža u visini od 0,25 KM po litru derivata", naveli su iz resornog ministarstva.

Propisane su i kazne za one koji ovu uredbu ne budu poštovali.

"Visina kazni za trgovce koji budu postupali suprotno odredbama ove uredbe iznosiće od 5.000 KM do 10.000 KM, uz mogućnost izricanja mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene izvršenjem prekršaja", saopštili su iz resornog ministarstva.

S druge strane, iz Vlade FBiH su naveli da je odluka donesena s ciljem blagovremenog intervenisanja na tržištu naftnih derivata u FBiH i sprečavanja spekulativnog i krajnje neodgovornog ponašanja svih učesnika u lancu snabdijevanja naftnim derivatima u periodu proglašenog stanja nesreće.

"Vlada FBiH će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament FBiH o mjerama neposredne kontrole. Za nadzor su zaduženi inspekcijski organi", saopšteno je iz Vlade FBiH.

Kako dodaju iz federalne vlade, bez obzira na drastična smanjenja rafinerijskih, ali i veleprodajnih cijena na tržištu Federacije BiH, to nije rezultiralo odgovarajućim sniženjem maloprodajnih cijena na benzinskim pumpama.

"Nezavisne novine" su, podsjetimo, nedavno pisale o velikoj razlici između nabavnih cijena goriva sa dažbinama, te onih koje vozači plaćaju, a iz Vlade FBiH sada potvrđuju da su marže na dijelu pumpi bile velike.

"Određeni broj benzinskih pumpi u ovom periodu (mart - april) prijavljivao je veoma visoke cijene i izuzetno visoku maržu, koja je dostizala i 0,50 KM/litar", kazali su iz Vlade FBiH.

Ovo se, kako dodaju, posebno odnosi na pojedine uvoznike/veletrgovce, koji imaju 87,84 odsto učešća u ukupnom uvozu naftnih derivata u FBiH. Ove kompanije su ujedno i vlasnici 22 odsto od ukupno 689 benzinskih pumpi u FBiH.

Kako se dodaje, u slučaju izostanka očekivanih efekata neposredne kontrole, a zbog potrebe ekspeditivnog djelovanja Vlade Federacije BiH u proglašenom stanju nesreće, Federalno ministarstvo trgovine je zaduženo da pripremi zakonom predviđeni model određivanja najvišeg nivoa maloprodajnih cijena za promptno razmatranje i odlučivanje na sjednici federalne vlade.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić kazao je da ovakva odluka federalne vlade u konačnici znači smanjenje cijena nafte u FBiH.

"Time je faktički naređeno smanjenje cijena nafte, odnosno njihovo usklađivanje sa stanjem na svjetskom tržištu", kazao je Novalić.