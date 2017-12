"Putevi Užice" dali otkaz preminulom radniku

UŽICE - Radnik O.T. iz Užica, koji je dvadesetak godina radio u "Putevima Užice" i koji se vjerovatno utopio ljetos u blizini Sočija, gdje je firma upućena na gradilište, dobio je otkaz u toj privatnoj firmi.

Njegovi posmrtni ostaci nisu pronađeni.

U rješenju, koje je 16. novembra potpisao generalni direktor Leko Korićanac, navedeno je da se s radnikom raskida radni odnos zbog njegovog "neopravdanog odsustva sa radnog mjesta". Njega je 22. juna, za obavljanje poslova bravura, ta firma uputila na gradilište u ruski grad Soči.

U rješenju o otkazu se navodi da je 30. jula otišao na kupanje i da poslodavac nema nikakve zvanične informacije o njegovom opravdanju izostanka s posla od 31. jula do 16. novembra, izuzev nepotvrđenih informacija da je nastradao u moru. Zbog toga se konstatuje da su se stekli uslovi da se zaposlenom otkaže ugovor o radu zbog neopravdanog odustva sa rada.

Radnici u "Putevima" šokirani su postupkom poslovodstva i navode da firma nije ništa učinila da pomogne porodici nastradalog kolege.

"To je neshvatljiv i sramotan odnos firme prema radniku koji je toliko godina radio u firmi. Mrtvom čoveku su dali otkaz. Ne mogu da verujem da su to uradili. On se najverovatnije utopio i bez obzira na to što njegovo telo nije pronađeno, to je katastrofalan odnos poslovodstva prema porodici našeg kolege", kaže Boban Ćaldović, predsjednik Nezavisnog sindikata u tom preduzeću.

(Danas)