Putniković: Regionalnom saradnjom do energetske bezbjednosti

TREBINJE - Svi elektroenergetski sistemi i kompanije na Balkanu povezane su u jednu cjelinu, kao i sa evropskim sistemima, i veoma je važna njihova međusobna saradnja na zajedničkim energetskim projektima kako bi mogli da funkcionišu i dalje se razvijaju s ciljem osiguranja energetske bezbijednosti u budućnosti, izjavila je Srni energetski analitičar Jelica Putniković.

"Nijedna kompanija sada ne može da posluje sama za sebe jer je planeta, praktično, postala globalno selo", navela je Putnikovićeva, podsjetivši na povezanost energetskih kompanije na prostorima bivše Jugoslavije, kada su građeni zajednički energetski kapaciteti.

Ona je ukazala da je sada hidrokapacitete nemoguće i izgraditi samostalno jer slivovi rijeka pripadaju teritorijama više novih država u regionu.

"Dobra ideja je što su se na nedavno održanom Samitu energetike SET u Trebinju okupili direktori i predstavnici uprava kompanija iz Republike Srpske, BiH, Srbije, Crne Gore, Hrvatske i ostali, što znači da su svi shvatili da im je neophodna međusobna saradnja", rekla je Putnikovićeva, koja je i urednik portala "Energije Balkana".

Ona je ocijenila kao veoma značajnu informaciju sa samita da će Elektroprivreda Republike Srpske sa Elektroprivredom Srbije graditi na Drini nekoliko hidroelektrana, podsjetivši da je projektom predviđena saradnja na tim projektima i sa Crnom Gorom.

"Pa ako su stručnjaci rekli šta bi bilo dobro za buduće snabdevanje strujom, onda bi bilo dobro da i političari sednu i dogovore se o toj ekonomskoj saradnji, jer nema razvoja nijedne ekonomije bez dobre energetske kompanije koja je u svakoj zemlji nosilac razvoja", istakla je Putnikovićeva.

Govoreći o međusobnoj povezanosti, ona je ukazala da, ma koliko tržište bilo otvoreno, i dalje postoje situacije kada je neophodno da susjedne elektroprivrede pozajme jedna drugoj struju, a da to, naravno, ne bude na štetu onoga ko isporučuje, već da se ekonomska razmjena koja je dobra za sve.

Putnikovićeva je dodala da je, osim međusobnih isporuka struje i budućih zajedničkih kapaciteta, važno i to da svi u regionu moraju da prave jedinstvenu strategiju za uključivanje elektroenergetskih sistema tih zemalja u elektroenergetski sistem EU.

"I to ne samo zato što ih na to tera Energetska zajednica, nego i zbog toga što su nove tehnologije i novi oblici proizvodnje i prodaje struje i `zelena tranzicija` doveli do toga da onaj ko ne ide u korak sa razvijenim, sutra neće biti u stanju da ima svoju energetsku bezbednost", istakla je Putnikovićeva.

Ona je podsjetila i na značaj Transbalkanskog koridora koji ide preko Rumunije, Srbije, Republike Srpske, BiH i Crne Gore i dodala da su važni i niži infrastrukturni projekti koji u sektoru elekrične energije pomažu izvozu, a eventualno i uvozu, kada je to potrebno.

U Trebinju je od 20. do 23. marta održan Samit energetike pod sloganom "Energetska povezanost zapadnog Balkana" koji je okupio najeminentnije stručnjake za energetiku iz regiona.

