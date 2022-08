Račić: Peleta ima dovoljno, pitanje da li će proizvođači spustiti cijenu

BANJALUKA - Za naše stanovništvo ima dovoljno peleta, samo je pitanje da li će proizvođači spustiti cijenu, izjavio je predsjednik Područne privredne komore Banjaluka Goran Račić.

Račić vjeruje da će doći do dogovora.

"Neće se dozvoliti da se dovede u pitanje snabdjevenost domaćeg tržišta", rekao je Račić za RTRS.

Račić je objasnio da je potražnja za peletom na tržištu velika i da je zbog toga Savjet ministara donio odluku o zabrani izvoza.

"U ovom momentu već postoje zahtjevi da se ta odluka produži. Privredna komora se zalaže za to da se sjedne i razgovara sa proizvođačima peleta. Kada bude snabdjeveno domaće tržište onda se može odobriti izvoz peleta. Tako bi građani ušli u sezonu grijanja spremni. Ne smijemo dozvoliti do dođe do ukidanja odluke o zabrani izvoza ako nismo obezbijedili naše građane sa drvnim energentima", istakao je Račić.

Račić je precizirao da se oko 330.000 domaćinstava u Republici Srpskoj grije na drvo i proizvode od drveta i da se zbog toga ova situacija mora riješiti.