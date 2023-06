Račun sa hrvatskog primorja iznenadio region

Sa prvim danima juna, sezona na jadranskoj obali je već uzela maha, a cijene obaraju rekorde. Jedno od omiljenih ljetovališta gostiju iz Bosne i Hercegovine zasigurno je Makarska i poznata Makarska rivijera.

Kada se govori o cijenama usluga, Bljesak.info je istražio cijene kafe i sladoleda. Ukoliko se odlučite otići u Makarsku i pojesti sladoled, lako bi vam mogao prisjesti.

Cijena kugle u većini lokala iznosi 2 eura dok za premium sladoled cijene se penju čak do 2,50 eura. Ako uz to poželite slatki kornet moraćete ga nadoplatit skoro do 0,80 evra.

Kafa je ritual koji mnogi ne propuštaju. Ako se odlučite popiti bijelu kafu za nju biste mogli izdvojiti od 2,10 evra pa sve do 2,50. Za malu kafu s mlijekom cijene se kreću od 1,80 pa nadalje. Za neskafe biste u prosjeku trebali izdvojiti od 2,20 pa sve do skoro 3 evra.