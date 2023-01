Radnici Amazona organizuju prvi štrajk

Radnici Amazona organiziraju svoj prvi štrajk u Velikoj Britaniji zbog spora oko plata.

Članovi GMB-a u kompanijinom centru za isporuku u Koventriju glasali su za odlazak u srijedu u znak protesta protiv povećanja plata za koje sindikat kaže da vrijedi 50 penija po satu.

Stjuart Ričards, viši organizator GMB-a, rekao je: “Danas će radnici Amazona u Koventriju ispisati istoriju.

Oni su prkosili izgledima i postali prvi radnici Amazona u Velikoj Britaniji koji su stupili u štrajk.

Tomorrow - Amazon workers will make history and strike. RT if you support them in their fight @AmazonUK