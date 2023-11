Radnici "ArcelorMittala", njih 3.000, još ne znaju da li će nastaviti sa radom

ZENICA, PRIJEDOR - Iako su od ponedjeljka radnici "ArcelorMittala" u Zenici i Prijedoru u generalnom štrajku jer kompanija nije ispunila njihove zahtjeve o povećanju plata, rješenje se ne nazire i 3.000 zaposlenih ne zna da li će nastaviti s radom.

Naime, iz kompanije su se oglasili i rekli da nisu u mogućnosti da ispune zahtjeve Sindikata, dok su iz Sindikata rekli da ne odustaju od generalnog štrajka, te da još nisu imali dogovore za sastanak kako bi se pronašao kompromis.

Oglasili su se iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, te rekli da Sindikat i Uprava "ArcelorMittala" iz Zenice moraju doći do kompromisa.

"Povodom generalnog štrajka radnika, radi dobrobiti i radnika i same kompanije 'ArcelorMittal' poziva Upravu i predstavnike radnika, Samostalni sindikat radnika kompanije 'ArcelorMittal' Zenica, da sjednu za pregovarački sto i dogovore uvjete koji će biti na obostranu korist", navode iz resornog ministarstva.

Iz ove kompanije su saopštili da u ovakvim okolnostima nemaju niti najmanje prostora za dodatno povećanje troškova, uključujući i one koje traži Sindikat kroz prijedlog novog kolektivnog ugovora, a koji u konačnici iznose 30-odstotno povećanje troška za plate i ostale beneficije.

"S problemima u poslovanju počeli smo se susretati još sredinom prošle godine, što je posljedica 'globalnih kretanja na tržištu čelika i sirovina'. Cijena koksnog uglja unazad dvije godine porasla je za 300, električne energije za 44, te zemnog plina za 80 odsto, a troškovi željezničkog transporta za 25 odsto. Cijena starog željeza, koja direktno utiče na integralnu proizvodnju čelika, kakva je u AMZ-u, znatno je pala. Kao industrija koja je izrazito orijentirana na izvoz u balkanske zemlje, izazovni tržišni uslovi doveli su do drastičnog pada potražnje, što direktno utiče na našu održivost", naveli su iz Uprave kompanije "ArcelorMittal".

Dodaju da su to ujedno i ključni razlozi trenutnog zaustavljanja proizvodnog procesa u kompaniji.

"Minimalna satnica u kompaniji je znatno viša od satnice propisane granskim kolektivnim ugovorom te smo jedina kompanija sa ovako velikim brojem radnika, a koja, osim satnice, ima propisane i koeficijente kojima se sve to umnožava. U januaru ove godine već smo povećali plate za 16 odsto, kako je propisano granskim kolektivnim ugovorom, takođe dogovoreno u saradnji sa predstavnicima Sindikata. U posljednje tri godine plate u AMZ-u porasle su za oko 32 odsto, a, osim toga, naši su radnici dobili jednokratni bonus od 1.000 KM, bonus od 750 KM kao podršku za prevazilaženje inflacije i regres svake godine - nezavisno o finansijskim rezultatima kompanije. Trenutna prosječna plata u kompaniji je iznad federalnog prosjeka za oko 18 odsto", naveli su iz ove kompanije.

Podsjetili su da su 11. novembra privremeno obustavili rad visoke peći zbog slabih tržišnih uslova, a što je dovelo i do privremene obustave rada cijele fabrike.

"O svemu ovome smo transparentno i detaljno obavještavali Sindikat tokom šest pregovaračkih sastanaka o novom kolektivnom ugovoru, no, nažalost, nismo imali razumijevanje sa njihove strane. Međutim, želeći da podržimo naše ljude, koliko god je to moguće u ovom trenutku, otišli smo čak i dalje od trenutnih mogućnosti kompanije i ponudili Sindikatu neke pogodnosti. Uprkos tome, nažalost, Sindikat je ipak odlučio da započne sa štrajkom. Takav potez nikome od nas ne može donijeti korist, već samo dodatne troškove - direktno ugrožavajući održivost i sigurnost radnih mjesta. Nadamo se da Sindikat razumije dugoročne posljedice štrajka. Kompanija nije u mogućnosti da ispuni zahtjeve Sindikata, mimo onoga što je do sada ponuđeno. Jedini efekat štrajka je stvaranje realne prijetnje budućoj zaposlenosti i vitalnim ekonomskim aktivnostima kojima kompanija daje doprinos ovoj državi", upozorili su iz Uprave.

Rašid Fetić, predsjednik Sindikalne organizacije "Arcelor Mittala" Zenica, rekao je za "Nezavisne novine" da su radnici stupili u štrajk u ponedjeljak.

"Mi smo i dalje u štrajku, nemamo nikakvih dogovora ni kontakta s Upravom kompanije u prethodna 24 časa. Plan je da ostanemo u štrajku do ostvarenja naših ciljeva. Sindikat nudi kompromis i predlagali smo sastanke, ali s druge strane nema razumijevanja. Saopštenjem su samo prebacili krivicu na Sindikat, i to da smo mi krivi za štrajk. Zasad u kompaniji radi samo Koksara i Energetika jer mi nismo htjeli da građani Zenice budu taoci našeg problema i da imaju nesmetano grijanje", naglasio je Fetić.

Podsjećamo, zaposleni u "ArcelorMittalu" rade bez kolektivnog ugovora od 31. maja, kada je istekao dotadašnji. Ponuda Uprave koju je Sindikat dobio u petak, 17. novembra, neposredno pred početak sjednice Skupštine, nije obuhvatala i povećanje koeficijenta plata, a jeste uvećanje novčanog dijela naknade za topli obrok, sa dosadašnjih pet na 6,5 KM, dok su sindikalci tražili da to bude 7,5 KM, te da ukupno primanja radnika procentualno budu uvećana između 25 i 30 odsto.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.