Radojičić: Stala prodaja stanova

BANJALUKA - Gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić izjavio je danas da je evidentirano da je tržište stanova stalo i da u protekla tri do četiri mjeseca gotovo da nije bilo prodaje stambenih jedinica.

"Ova godina jeste specifična. Zabilježili smo u prethodna tri mjeseca zaustavljanje privrednih aktivnosti. Još ne vidimo veliki pad u smislu zahtjeva za dozvole i plaćanja naknade ili rente, ali je tržište sa stanovima stalo, tako da će se to u nekom odgođenom periodu sigurno osjetiti", rekao je Radojičić novinarima u Banjaluci.

On je istakao da je grad veoma zainteresovan da se ova aktivnost (izgradnja) nastavi, navodeći da je građevinarstvo veoma važan izvor prihoda za grad i generalno za cijelu ekonomsku aktivnost jer ono vuče za sobom i druge usluge.

"Od 1. januara je smanjena naknada za ulaganja, odnosno u investicije u proizvodne objekte, a sada je u pripremi još jedna odluka koja treba da olakša investitorima u ovim teškim vremenima, a to je način finansijskog obezbjeđenja investicija. Do sada je to redovno bila bankarska garancija, sada ćemo, s obzirom na to da svi imaju finansijske probleme i da nije lako i dosta je skupo dobiti bankarsku garanciju, omogućiti u skladu sa zakonom i hipotekarno obezbjeđenje", kaže Radojičić.

On je dodao da je hipotekarno obezbjeđenje malo komplikovanije, ali da investitorima može olakšati ulaganje i smanjiti im troškove same investicije.

Radojičić je naglasio da su su protekle dvije godine bile rekordne u građevinarstvu.

"Mi smo sa 2016. na 2020. u Banjaluci zabilježili rast investicija u građevinarstvu sa 139 miliona na 207 miliona, znači za oko 70 miliona KM je rasla investiciona aktivnost u građevinarstvu za tri godine", naveo je Radojičić.

Prema njegovim riječima, u prihodima grada to godišnje iznosi oko 15 miliona KM naknade za uređenje građevinskog zemljišta i rente bez ugovora sa investitorima koji su neutralni u smislu prihoda i rashoda.