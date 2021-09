Rast cijena gasa ubrzaće puštanje u rad "Sjevernog toka dva"

MOSKVA - Rast cijena gasa u Evropi ubrzaće puštanje u rad gasovoda "Sjeverni tok dva", izjavio je izaslanik Rusije u EU Vladimir Čižov u intervjuu za TV kanal "Rusija 24".

"Nadam se da će to imati pozitivan efekat. U EU ima mnogo onih koji vide ruku Kremlja iza skoka globalnih cijena gasa i pokušaj nametanja 'Sjevernog toka dva'", rekao je on.

Čižov je istakao da je uvjeren da će se procedure za pokretanje "Sjevernog toka dva" dobro završiti, bez obzira na mišljenje članova Evropskog parlamenta.

"Oni posebno zahtijevaju da se potrošači u EU odreknu električne energije koju proizvode ruske nuklearne elektrane, kao i one koje su izgrađene izvan Rusije, ali uz upotrebu ruskih tehnologija, ali ne objašnjavaju kako se to može sprovesti u praksi. Električna energija, gdje god da se proizvodi, ulazi u opštu mrežu", naglasio je on.

Cijena gasa u Evropi juče je do zatvaranja berzi iznosila 760 dolara za 1.000 kubnih metara. Dan prije toga cijena, koja je do tada neprestano rasla, dostigla je 970 dolara za 1.000 kubnih metara.

"Gasprom" je ranije saopštio da je gradnja "Sjevernog toka dva" završena 10. septembra ujutru.

Izvršni direktor "Gasproma" Aleksej Miler rekao je da bi "Gasprom" mogao da isporuči prvi gas preko gasovoda "Sjeverni tok dva" na evropsko tržište već tokom ove sezone grijanja, prije kraja 2021. godine, podsjeća TASS.