Rast cijena hrane nastavljen i u junu: Poskupjeli brašno, mlijeko, šećer

BANJALUKA, SARAJEVO - Rast cijena brojnih prehrambenih namirnica, i to onih koje najčešće kupujemo, nastavljen je i u junu.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, bijelo pšenično brašno smo u maju, u prosjeku, plaćali 1,60 KM/kg, ali je poskupjelo na 1,70 KM, a isto se dogodilo i sa šećerom, koji je sa 1,90 KM "skočio" na 2,10 maraka.

Povećana je i cijena mlijeka u tetrapaku, sa 1,60 na 1,70 KM, ali i riže, koja po kilogramu, umjesto prijašnjih 3,80, u prosjeku košta četiri marke.

Junetina bez kosti je sa 17,90 po kilogramu "otišla" na 18,20 KM, dok kilogram tvrdokornog sira umjesto 16,40 KM plaćamo 17,10 KM, a poskupjelo je još nekoliko namirnica.

I to nije sve - paprenije su i cijene u restoranima, tako da, prema podacima Agencije za statistiku BiH, skuplje plaćamo šniclu, ali i picu.

Istovremeno, doslovno, na prste jedne ruke možemo nabrojati prehrambene namirnice koje su pojeftinile i u pitanju su svinjetina, piletina, jabuke, krompir, te kafa.

Borci za zaštitu potrošača prst upiru u institucije koje bi, kako kažu, trebalo da reaguju, ali se to ne dešava.

"Bez intervencije vlasti, odnosno institucija, sve ovo što nam se dešava će se i nastaviti. Stravično je razmišljati o potrošačkoj košarici koja može vrlo brzo biti i 3.000 maraka. A biće. Sve je to posljedica nezainteresovanosti i nerada ljudi koje plaćamo da nam nešto urade za naš novac", rekao je za "Nezavisne novine" Marin Bago, predsjednik Udruženja potrošača "Futura" iz Mostara.

Nadležni, kako dodaje, ne vide porodice sa najnižim primanjima, penzionere i ostale socijalno ugrožene kategorije.

"Jer, da vide, u njima bi se probudile neke emocije i vidjeli bismo rad za opće dobro. Međutim, to ne postoji", navodi Bago.

Poljoprivredni proizvođači kažu da je njima najteže, te da oni nisu podigli cijene, nego da "kajmak" ubiru drugi.

"Evo, 80 feninga je kod nas litar mlijeka, a 2,50 do tri marke kilogram svinjetine. Pšenica je 62 feninga, a bila je 37 feninga, ali to je ništa u odnosu na to koliko je poskupjelo đubrivo i sve ostalo. Nafta je bila ispod dvije marke, a sada je 3,50 KM", podsjeća za "Nezavisne novine" Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača u BiH.

Nevjerovatno mu je, ističe, to što je u Bijeljini, kako tvrdi, kilogram bostana 20 feninga, dok je u trgovinama i po 80 feninga ili marku.

"Više zarade trgovci nego mi. Mi ne zaradimo, mi gubimo. Kilogram jabuka je 40 do 50 feninga, a u trgovinama dvije marke. Koriste ljudi to što nema države. Ovako radi ko šta hoće i kako hoće. Ovo je javašluk kakav ne možete nigdje vidjeti", kritikuje Usorac.

Agencije javljaju da su cijene goriva i hrane najveći uzročnici inflacije u BiH, koja je u junu iznosila rekordnih 15,8 odsto.

Kako se dodaje, cijene hrane u junu ove u odnosu na isti mjesec prošle godine skočile su za 23,1 odsto, dok je upotreba prevoznih sredstava, kao posljedica rasta cijene naftnih derivata, skuplja za 42,2 odsto.