Rastu cijene stanova u Podgorici i na primorju

PODGORICA - Cijene stanova u Podgorici i na crnogorskom primorju u ovoj godini rastu, uglavnom zbog povećane tražnje stranaca, podaci su agencija za nekretnine.

Direktor podgoričke agencije "Iva nekretnine" Mira Radović rekla je da cijene u ovoj godini rastu, čak i nerealno.

"Cijena metra kvadratnog u izgradnji oko Delte dostiže 1.350 do 1.400 evra, a završenog stana 1.500 evra. Na Starom aerodromu do 1.150 do 1.250 evra kvadrat. Smatram da je to nerealno, odnosno precijenjeno", navela je Radovićeva za "Pobjedu".

U Podgorici ili na primorju za kupovinu stanova najviše su u posljednj vrijeme zainteresovani Turci, zatim Arapi, Avganistanci, Englezi, ali i Srbi, a riječ je, uglavnom, o kupcima visokog standarda koji traže luksuznije nekretnine, što utiče na cijene.

Statistički podaci, koji u prosjek uključuju svaku opštinu, odnosno regiju, govore malo drugačije od agencija.

"Prosječna cijena metra kvadratnog stana u novogradnji u Crnoj Gori u prvom kvartalu iznosila je 1.024 evra i manja je za 11,9 odsto u odnosu na prvi kvartal prošle, dok je za 6,7 odsto manja u odnosu na četvrti kvartal prošle godine", navodi se u izvještaju crnogorskog Zavoda za statistiku Monstat.

Iz Monstata objašnjavaju da razlike tokom godina u prosječnim cijenama metra kvadratnog stana u novogradnji u znatnoj mjeri zavise od učešća stanova solidarne stambene izgradnje.