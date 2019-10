Razmjena između RS i Bjelorusije: Za tri mjeseca izvoz porastao 160%

BANJALUKA - Do sada mršava spoljnotrgovinska razmjena između Republike Srpske i Bjelorusije najzad je u porastu ove godine.

"U prva tri mjeseca 2019. godine dominirao je rast izvoza od čak 160 odsto, a za prvih osam mjeseci imamo suficit u robnoj razmjeni od oko 117 odsto", rekao je Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, povodom posjete bjeloruske delegacije, predvođene Aleksandrom Ponomarevim, ambasadrom Bjelorusije u BiH.

"Uglavnom izvozimo sirovine za hemijsku industriju, kompanije 'Alumina' iz Zvornika, a što se tiče uvoza, većinom su to motorna vozila i dijelovi za motorna vozila", pojasnio je Račić.

Kako je naveo, ukupna spoljnotrgovinska razmjena između RS i Bjelorusije u posljednje dvije-tri godine nije bila na zavidnom nivou i u ukupnoj strukturi razmjene RS iznosila je 0,2 odsto.

"Ona je u tom periodu bila na nivou od nekih 8,5 do devet miliona evra i pokrivenost izvoza uvozom bila je oko 25 do 30 odsto", kazao je on.

Budući da industrija motornih vozila ima najveći potencijal za uvoz iz Bjelorusije, i delegacija koju je ambasador predvodio sastojala se od proizvođača motornih vozila, traktora i slično.

"Budući da u RS nemamo proizvođača motornih vozila, već samo kompanije koje se bave proizvodnjom poljoprivredne mehanizacije, pokušaćemo da ih povežemo sa proizvođačima iz Bjelorusije", istakao je Račić te dodao da je delegacija, osim Ministarstva u Vladi RS, posjetila i kompanije kao što su "Čistoća" i "Integral inženjering".

Aleksandar Ponomarev, ambasador Bjelorusije u BiH, kazao je da će u najkraćem roku biti organizovani kontakti i dogovori između privrednih komora Bjelorusije i RS.

"Tokom posjete uvidjeli smo da ima mnogo naših proizvođača koji su vam nepoznati, a koje smo spremni da predstavimo, kao i vaše nama", istakao je Ponomarev, koji je, kako je rekao, pozitivno iznenađen visokom zainteresovanošću RS za saradnju sa Bjelorusijom.

"Računamo da će u najskorije vrijeme ovdje moći da se pojavi naša komunalna i građevinska tehnika i da ćemo izvoziti još i tehniku za proizvodnju poljoprivredne mehanizacije. Bjelorusija je spremna da otvoreno ponudi naše znanje i dostignuća RS", zaključio je Ponomarev.

Sa bjeloruskom delegacijom sastao se i Radovan Višković, predsjednik Vlade RS. Tokom sastanka je istaknuto da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno na poboljšanju spoljnotrgovinske razmjene. Ponomarev je informisao Viškovića da će u decembru delegacija privrednika iz Bjelorusije posjetiti Republiku Srpsku kako bi se uspostavila privredna saradnja.

Podsjećanja radi, Srebrenka Golić, potpredsjednica Vlade RS, nedavno je, predvodeći delegaciju RS, posjetila Bjelorusiju, kada je izrazila nadu da ova posjeta predstavlja početak intenzivnije saradnje s ovom zemljom, prvenstveno u oblasti turizma, poljoprivrede, razmjene studenata i akademskog osoblja, kao i u drugim sferama.