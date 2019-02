Recesija u Italiji drma domaće izvoznike

SARAJEVO - Italija, jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, je u recesiji, što je izazvalo zabrinutost kod privrednika čiji su poslovi orijentisani prema tom tržištu.

Prema zvaničnim podacima, BiH je u Italiju za 11 mjeseci prošle godine izvezla robu i proizvode u vrijednosti od 1,36 milijardi maraka, što ovu zemlju, članicu Grupe 7, stavlja na visoko treće mjesto zemalja u koje BiH najviše izvozi.

Najviše se izvozi u tarifi obuća, nazuvci i slični proizvodi, i to 321,7 miliona KM, zatim drvo i proizvodi od drveta, kojeg je izvezeno 139 miliona maraka, te proizvodi od gvožđa i čelika s izvozom od 122,1 milion KM.

Iz Udruženja tekstila, obuće i kože (UTOK) BiH kažu kako je preuranjeno govoriti o mogućim posljedicama, ali da se nadaju kako neće doći do većeg poremećaja na tržištu koje je za njih veoma važno.

Dodaju kako su posljedice moguće, ali da u ovom momentu niko sa sigurnošću ne može da procijeni kolike bi one bile.

Prema riječima Amira Međića, generalnog sekretara Udruženja, najgori scenario bi bio da dođe do pada tražnje i narudžbi.

"Imamo dosta firmi koje rade za to tržište i imaju ozbiljnu proizvodnju, a zapošljavaju više hiljada ljudi. Od narudžbi sve zavisi. Ako bi one pale, to bi bilo veoma loše, a firme koje rade za to tržište neminovno bi bile pogođene. To bi dovelo do smanjenja posla, a samim tim i broj angažovanih ljudi i radnika mogao bi da se smanji", kaže Međić.

Admir Čavalić, ekonomski analitičar, kaže kako se tokom svjetske finansijske krize jasno vidjelo da su u slučaju recesije prvi na udaru izvoznici.

"Ako Italija u 2019. godini ostane u recesiji, vrlo vjerovatno je da će pojedini izvoznici osjetiti recesiju i stanje privrede u Italiji, u smislu da će doći do pada potrošnje i potražnje za našim proizvodima", ocjenjuje on.

Prema njegovim riječima, ovo još nije znak za uzbunu i dosta je rano da se uoče negativni efekti.

"Tek polovinom ili krajem godine možemo nešto očekivati pod uslovom da se italijanska ekonomija ne bude oporavljala. Mislim da to generalno neće uticati na pad rasta bh. ekonomije", kazao nam je Čavalić.

Inače, prema najnovijim podacima, italijanska ekonomija pala je u posljednjem kvartalu 2018. za 0,2 odsto, što nakon pada od 0,1 odsto u trećem kvartalu znači ulazak u recesiju.

Ovo nije bilo neočekivano s obzirom na to da je italijanski premijer Đuzepe Konte to nešto ranije najavio, a i ranije prognoze su ukazivale na to da bi jedna od najvećih evropskih ekonomija mogla ući u negativnu fazu ciklusa.

Ovo je prvi put od 2013. da je jedna velika evropska zemlja, članica G7, ušla u recesiju.

Od recesije strahuju i privrednici u susjednoj Hrvatskoj, kojima je Italija takođe jedan od najznačajnijih partnera i u koju su za devet mjeseci prošle godine izvezli 1,5 milijardi evra.

Izvoz iz BiH u Italiju u 2018. (do novembra)

TARIFA IZNOS

64 - Obuća, nazuvci i slični proizvodi 303.862.345 KM

44 - Drvo i proizvodi od drveta 123.201.350 KM

73 - Proizvodi od gvožđa i čelika 90.795.323 KM

28 - Neorganski hemijski proizvodi 95.340.289 KM

62 - Odjeća i pribor za odjeću 87.349.774 KM

UKUPNO: 1.360.582.936 KM

Uvoz iz Italije u BiH u 2018. (do novembra)

TARIFA IZNOS

72 - Gvožđe i čelik 196.840.703 KM

84 - Nuklearni reaktori, kotlovi, mašine 191.256.196 KM

39 - Plastične mase 120.866.049 KM

64 - Obuća, nazuvci i slični proizvodi 88.350.539 KM

41 - Sirova krupna i sitna koža 86.831.737 KM

UKUPNO: 1.702.222.210 KM