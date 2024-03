Redovi ispred "Elektroprivrede" u Banjaluci, biće produžen rok za potpisivanje ugovora

BANJALUKA – Potpisivanje novih ugovora već danima stvara ogromne gužve ispred "Elektroprivrede" u Banjaluci, a građani u redu čekaju i do šest sati.

Danijela Leščen, koordinator uslužnih centara za područje Krajine, istakla je da gužve traju već mjesec dana, a najviše se stvaraju zbog neurednosti podataka kod kupaca.

"Od 1. aprila 2021. godine, znači tri godine je dat građanima rok, da potpišu ugovore o snabdijevanju otkad postoji Direkcija za javno snabdijevanje, zapravo otkad je došlo po novom zakonu o električnoj energiji do razdvajanja operativnih i distributivnih preduzeća u snabdijevanja. Ova obavještenja su poslata prije tri godine, međutim građani nisu reagovali na obavještenja do ovog zadnjeg kada smo na jednom posebnom listu uz svaku dospjelu fakturu obavijestili građane o obavezi zaključivanja ugovora o snabdijevanju, jer to je prije svega zakonska obaveza", rekla je ona za RTRS.

Iako je rok za potpisivanje ovih ugovora 31. mart, rok će biti produžen. Svi koji se upute prema "Elektroprivredi", potrebno je da ponesu račun za struju i ličnu kartu.

Takođe, građani traže objašnjenja šta potpisuju i strahuju da će ako ne potpišu ostati bez struje, ili da će im se uvećati računi.

Iz Elektroprenosa poručuju da nema mjesta za brigu.

"Ukoliko i građani i ne stignu do ovog roka da potpišu ugovor, bez struje neće ostati", istakali su iz "Elektroprivrede".

