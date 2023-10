Regionalna saradnja treba preći s riječi na djela

SARAJEVO - Na Samitu lidera Berlinskog procesa 2023, vršioc dužnosti direktora CEFTA Sekretarijata Danijela Gačević istakla je obaveze koje su lideri zapadnog Balkana preuzeli kad je riječ o regionalnoj saradnji još 2020.

Na samitu je navedeno da uspostava zajedničkog regionalnog tržišta obećava povećanu trgovinu, ekonomski rast, stvaranje radnih mjesta, poboljšanu mobilnost, napredak infrastrukture i čvršću regionalnu saradnju, donoseći mnoge koristi građanima i preduzećima na zapadnom Balkanu.

Obraćajući se na sesiji pod nazivom "Integrisanje regiona u jedinstveno tržište i poboljšanje konvergencije s EU", Gačević je rekla da je na ekspertskom nivou usaglašeno sedam izuzetno važnih odluka i treba da ih usvoji Zajednički odbor CEFTA-e.

"One imaju potencijal ne samo da transformišu naše ekonomije, već i da poboljšaju svakodnevni život naših građana. Ove odluke, koje se kreću od koristi za mikropreduzeća do multinacionalnih kompanija i od pojedinačnih domaćinstava do šire zajednice, nude rast, prosperitet i proširene mogućnosti. Međutim, prave koristi, opipljive pomake koji će se osjećati u domaćinstvima i na tržištima još nismo doživjeli jer ove odluke još uvijek čekaju na implementaciju", rekla je Gačević, prenosi Fena.

Naglasila je da se inovativna rješenja u oblastima kao što su profesionalna mobilnost, olakšavanje trgovine, e-trgovina, usluge dostave paketa među strankama i carinski postupci mogu ostvariti samo kada regionalna saradnja pređe iz riječi u opipljive akcije.

"CEFTA je optimistična da će nadolazeći Plan rasta za zapadni Balkan koji je najavila Evropska komisija, ubrzati ove procese, time ubrzavajući i socioekonomsku usklađenost regiona sa jedinstvenim tržištem EU", saopšteno je iz te organizacije.

