Rekordan izvoz oružja iz BiH

BANJALUKA - Iz BiH je tokom prošle godine izvezeno oružja i municije u vrijednosti većoj od 196 miliona maraka, što predstavlja rekordan iznos u protekle četiri godine kada je riječ o transportu vojne opreme ka inostranstvu.

Prema već sortiranim podacima Uprave za indirektno oporezivanje (UIO), iz BiH je u 2022. godini izvezeno 4,81 milion kilograma oružja i municije u vrijednosti od 196,02 miliona maraka. To je blagi rast izvoza u odnosu na godinu ranije kada je plasman te vojne opreme bio težak 192,87 miliona maraka. Međutim, u odnosu na prije dvije godine izvoz je znatno skočio jer je 2020. godine, prema podacima UIO, BiH inostranim partnerima isporučila 141 milion maraka oružja i municije.

Kada je riječ o zemljama prema kojima je otišlo najviše oružja i municije iz BiH u prvom redu to su tržišta SAD, Saudijske Arabije, ali i Turske, Egipta, Poljske te Švajcarske i Njemačke.

S druge strane, kada je riječ o uvozu vojne opreme na tržište BiH u prošloj godini uvezeno je oružja i municije na domaće tržište u vrijednosti od 24,69 miliona maraka. U poređenju s godinom, odnosno dvije ranije, evidentan je i rast uvoza vojne opreme u BiH. Tako je u 2021. godini na domaće tržište stiglo oružje i municija teško 13,02 miliona, odnosno 2020. godine 9,58 miliona maraka.

"Najviše oružja i municije BiH je uvozila iz susjednih zemalja, odnosno Hrvatske, Srbije, ali i iz SAD te Turske i Češke", pokazuju statistički podaci.

Direktor Tehničkog remonta Bratunac (TRB), Slavenko Ristić navodi da podaci o spoljnotrgovinskoj razmjeni po pitanju oružja i municije pokazuju da svijet više nije nimalo bezbjedan.

"Svi se boje i jedni od drugih strahuju. Sve to povećava potražnju za proizvodima iz namjenske industrije. Sa stanovišta međunarodnog prava pokazuje se da Ujedinjene nacije nisu ništa do ujedinjeno ništa. Sve države pa i one manje ulažu u namjensku industriju. Pored toga, ovi ratovi koji se odigravaju oko nas prouzrokuju sve veću tražnju za oružjem i municijom", rekao je "Glasu Srpske" Ristić, prema čijim procjenama, potražnja za proizvodima iz namjenske industrije tek će da eksplodira u narednim godinama.

Kada je riječ o domaćim kapacitetima namjenske industrije, Ristić navodi da je FBiH fabrike sačuvala te da su po tom pitanju u prednosti u odnosu na Srpsku.

"Mene kao čovjeka i privrednika raduje bilo koji izvoz i ugovoreni posao iz oblasti namjenske industrije. To je dobro. Nije dobro kada se oružje lageruje kod nas. S druge strane, i u Srpskoj raste sve više upita inostranih partnera za oružjem i municijom, ali naši kapaciteti nisu dovoljni da odgovore na sve te zahtjeve", kazao je Ristić i dodao da TRB ulaže u nove kapacitete i proširuje proizvodnju.

Fabrika

Preduzeće TRB je u 2021. godine zajedno sa zvaničnicima Srpske najavilo da će graditi fabriku u Banjaluci ili njenoj okolini. Tada je bio plan da gradnja počne krajem te godine, ali to se do danas nije desilo.

"Taj projekat je i dalje aktuelan. Nadamo se da ćemo u nekom doglednom vremenu, zajedno s Vladom Srpske, iznaći način finansiranja i gradnje te dobijanja svih dozvola za tu fabriku, koja bi u početnoj fazi zaposlila oko 300 ljudi", rekao je Slavenko Ristić.