"Rezultati turističke sezone u Hrvatskoj dosta dobri"

ZAGREB - Ministar turizma i sporta Hrvatske Nikolina Brnjac istakla je da su rezultati turističke sezone dosta dobri, navodeći da je do sada već nešto više od 50 odsto prometa u odnosu na isti period prošle godine.

"Što se tiče dolazaka turista, to je 2,3 miliona u julu i skoro više od 16 miliona noćenja. To je već sada nešto više od 50 odsto prometa u odnosu na isti period lani. To su dosta dobri rezultati i imamo razloga da budemo optimistični", rekla je ona nakon sastanka sa dvadesetak predstavnika turističke industrije.

Prema njenim riječima, Ministarstvo turizma je ranije procjenjivalo da će ovogodišnji rezultat biti na 30 odsto u odnosu na prošlu godinu, ali je već sada oko 40 do 45 odsto, kada se gleda ukupan nivo.

Ona je potvrdila da je u sjevernom dijelu Hrvatske bolja turistička situacija nego u južnom, te navela da je u odnosu na prošlu godinu povećan broj gostiju iz NJemačke, zatim Slovenije, Austrije, Mađarske, Poljske, Češke.

"Rovinj, Poreč, Medulin, Crikvenica i Split su destinacije u koje gosti najviše dolaze. Kada pogledamo južnije destinacije, znamo da su uglavnom vezane uz avio-turizam", dodala je ona.

Brnjac je naglasila da je na današnjem sastanku sa turističkim sektorom razgovarano o postojećim i budućim mjerama podrške ugroženom sektoru.

"U septembru nam dolaze smjernice Europske komisije kako će izgledati izrada instrumenta za oporavak i otpornost. Želimo da budemo spremni i upravo zato je organizovan ovaj sastanak", dodala je ona.