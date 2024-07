Rusi i Ukrajinci rasprodaju nekretnine u Crnoj Gori: Daju ih ispod cijene

Kupovina nekretnina u Crnoj Gori za izdavanje, predstavlja dobru investiciju, budući da veliki broj Rusa i Ukrajinaca prodaju kuće na more, koje im više nisu potrebne, često i po nižim cijenama.

U Budvi se cijene stanova kreću od 1.500 do 3.000 evra po kvadratnom metru, dok za kuće mogu varirati od 2.000 do 4.500 evra po kvadratu, u zavisnosti od blizine mora i kvaliteta gradnje. Kotor, koji se nalazi na listi najposjećenijih mediteranskih gradova, ima nešto niže cijene nekretnina u odnosu na Budvu. Prosječna cijena stanova je između 1.500 i 2.500 evra po kvadratnom metru, dok su cijene kuća od 2.000 do 4.000 evra.

Tivat je još raznovrsniji s cijenama stanova, koje idu od 1.800 do 3.500 evra po metru kvadratnom, posebno u blizini luksuzne marine Porto Montenegro. Kuće u ovom gradu možete kupiti po cijenama od 2.500, pa čak do 5.000 evra po kvadratu. Herceg Novi i okolina su nešto jeftiniji, pa ovdje možete naći stan po cijeni od 1.200 evra za kvadrat. Kuće u ovom dijelu Bokokotorskog zaliva se kreću od 1.500 do 3.500 evra po kvadratnom metru.

Branislav Simović, agent za nekretnine u Crnoj Gori, kaže da su posljednjih godina znatno porasle cijene kuća i stanova, naročito od dolaska ruskih i ukrajinskih državljana nakon početka rata.

“Cijene nekretnina u Crnoj Gori, naročito na primorju, variraju i zavise od mnogo faktora, lokacije, vrste i stanja same nekretnine. U ponudi ima i dosta kuća koje se prodaju po nižim cijenama od realnih, jer su baš Rusi i Ukrajinci kupovali nekretnine koje im više nisu potrebne”, ističe Simović u razgovoru za Biznis.rs.

Perma riječima Simovića, kupovina nekretnine za izdavanje u Crnoj Gori može biti vrlo isplativa investicija, jer broj turista stalno raste, što implicira povećanu tražnju za smještajem, posebno tokom ljetnje sezone, ali i tokom cijele godine u određenim područjima.

On ističe da je povoljna i poreska politika, jer je porez na imovinu relativno nizak, a postoje i olakšice za one koji iznajmljuju svoje nekretnine.

"Prosječne cijene u najpopularnijim turističkim gradovima su oko 100 evra za noćenje u julu i avgustu. U septembru i junu su za nijansu niže, ali sada zbog produženog ljeta možete nekretninu izdavati i četiri mjeseca godišnje”, ocenjuje Simović, prenosi Mondo.

