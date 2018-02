Rusi upozoravaju Evropu: Brzo odlučite inače ostajete bez gasa

MOSKVA - Evropa bi se već naredne decenije mogla suočiti sa nestašicom i poskupljenjem gasa, ako brzo ne odluči da poveća uvoz iz Rusije.

"Evropa je napravila potpuno lošu procjenu kada je pretpostavila da joj neće trebati dodatni gas, i da će ga, ako joj zatreba, dopremiti izvan okvira Rusije", izjavio je potpredsjednik Gasproma Aleksandar Medvedev i dodao da kupovinom gasa iz SAD ili Katara, Evropa ne može da zadovolji sopstvenu tražnju.

Gaspromov izvoz gasa Evropi je povećan za osam odsto prošle godine, na istorijski rekord od 194 milijarde kubnih metara, usljed povećane tražnje i nižih cijena. Zahvaljujući tome, Gasprom je stekao rekordan udio na evropskom tržištu od 35 odsto.

Taj udio bi, prema rečima Medvedeva, mogao premašiti 40 odsto, jer evropska tražnja za gasom raste, holandska i britanska proizvodnja pada, dok će pošiljke gasa iz SAD ostati skromne, skupe i uglavnom namijenjene Aziji.

"Brojni ozbiljni analitičari će izaći pred vas sa modelom koji će pokazati da će se Evropa uskoro suočiti sa velikom gasnom krizom, i što je još gore - oštrim skokom cijena", izjavio je Medvedev.

Rojters podsjeća i da će Gasprom od naredne godine, preko novog gasovoda, početi da snabdijeva Kinu gasom.

"Možemo isporučiti Evropi koliko god gasa joj je potrebno, iako ulazimo na novo tržište Kine. Međutim, Evropa mora da se odluči sada. Mora odmah sada da počne da razmišlja ko će pokriti dodatnu tražnju poslije 2025. godine. Nažalost, ne postoji dijalog o energetici između Rusije i EU", rekao je Medvedev.

Čak i ako Gasprom na vrijeme izgradi dva nova gasovoda do Evrope - Sjeverni tok 2 ispod Baltičkog mora i Turski tok za jug Evrope - to neće biti dovoljno za uspostavljanje ravnoteže između rastuće tražnje i smanjenja ponude, smatra on.

"A tečni prirodni gas neće moći da pokrije taj manjak", izjavio je Medvedev, dodajući da će isporuke gasa iz SAD ostati skromne, a da će Katar vjerovatno poslati velike količine azijskim tržištima.