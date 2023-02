Ružičićeva za "Nezavisne": Pozitivna vijest o zlatu, ali i građani će dati svoj sud

JEZERO – Načelnica Jezera Snežana Ružičić kazala je za "Nezavisne novine" da je pozitivna informacija da je na teritoriji opštine pronađeno zlato, ali da prije bilo kakve priče o eventualnoj eskploataciji, treba sačekati konačne rezultate geološkog istraživanja, a nakon toga i studijske procjene od strane struke i naravno sud građana o ovoj temi.

"Stručnjaci su mi rekli da to može biti prosperitet za mjesto ako se radi o rudi koja je opravdana u smislu nekad mogućih eksploatacija. Ono što smo mi dobili kao opština, jeste da geološka istraživanja mogu da pokažu koncentraciju tog metala, ali je jako upitno da li to može biti tema ekspolatacije", kaže Ružičićeva.

Njoj je, nastavlja, ranije od strane nadležnih stručnjaka naglašeno da čak i ako bi se pronašla ruda, do početka eksploatacije moraju proći duge pripreme.

"Rekli su da u najboljem može da se desi za sedam do deset godina. Takođe, rekli su i da je upitno da li bi kompanija koja je radila geološka istraživanja, uopšte dobila dozvolu da vrši ekspolataciju. S tim će biti upoznati građani. Sigurno ćemo i mi kao stanovnici pokazati stav", navodi ona.

A kada su u pitanju građani, određeni su se preko društvenih mreža već više puta pobunili protiv bilo kakvih iskopavanja na području uz rijeku Plivu.

"Kao načelnik opštine predstavljam i one koju su za i one koji su protiv. Podsjetiću vas da je ministarstvo dalo dozvolu za istraživanja kompaniji SNK Metali na području Sinjakova, konkretno na području opština Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad i to je rješenje koje je objedinjeno za te tri opštine”, navodi Ružičićeva, te dodaje da postoji i rješenje koje se odnosi samo na Jezero.

"To rješenje o istraživanjima je i dalje na snazi. Mi smo bili kod ministra Petra Đokića, gdje smo mu predali zahtjev odbornika Šipova da se rješenje stavi van snage jer građani negoduju, ali nam je on rekao da nema zakonski osnov za to, sve dok kompanije ne prekrši određena pravila ili zakone u tim istraživanjima", kazala je ona.

Podsjećamo, na tri lokacije na teritoriji Jezera potvrđeni su visoki sadržaji zlata.

"To su pokazali dosadašnji laboratorijski rezultati geoloških istraživanja na području ove opštine", saopštio je Miloš Bošnjaković, generalni direktor kompanije Lykos Balkan Metals.