SET dao značajne odgovore za energetski sistem regiona

TREBINJE - Samit energetike u Trebinju dao je značajne odgovore za energetski sistem regionalnog tržišta Zapadnog Balkana, potvrdivši da nijedna zemlja ne može izolovano posmatrati svoje tržište.

Tomislav Mićović, član Izvršnog odbora Nacionalnog naftnog komiteta Srbije, u tome je kontekstu podvukao potrebu regionalne saradnje, regionalnih konekcija i, kako kaže, regionalnu međusobnu spregu.

“To je jedna neminovnsost, i tehnološka i ekonomska, i na kraju, i budućnost je uopšte teško projektovati u okviru samo jedne nacije, a Trebinje može da se izbori za taj status da okuplja zapravo zemlje regiona iz energetike i da u perspektivi daje stavove za razvoj energetike upravo sa ovog samita”, istakao je Mićović.

Napominjući da su sve teme SET-a ukazale na budućnost energetike i ono što nas sutra čeka, on je istakao da su obuhvaćeni svi aspekti, od zaštite životne sredine, preko sigurnosti snabdijevanja i ekonomije, a u narednim se godinama u tome kontekstu očekuje i sve više kompanija koje će, potaknute upravo ovim samitom, prepoznati ovaj region kao značajno mjesto za ulaganje.

Samit u Trebinju se završnog dana bavio upravo tim regionalnim pristupima snabdijevanja gasom, naftom i ugljem u vrijeme energetske krize, sa osvrtom na proces dekarbonizacije u regiji, gdje je Momčilo Antonić, direktor „Gas-RES“ Banjaluka istakao da gasni sektor RS zavisi od nekoliko faktora.

"Od direktnog ugovora sa 'Gazprom Eksport', od buduće gasifikacije RS ali i dobrih odnosa sa snabdjevačima iz regiona, koji su diverzifikovaniji trenutno od RS. tj., naša diverzifikacija zavisi od diverzifikacije zemalja iz okruženja", naveo je on, napominjući da se cijena gasa stabilizuje, pa je prvi kvartal imao pad od 10 odsto, da se u drugom kvartalu očekuje sniženje do 15 odsto, ali da je neizvjesno vrijeme u gasnom sektoru s obzirom da je Rusija glavni izvoznik prirodnog gasa za ovo tržište.

Aleksandar Ivanković, komercijalni direktor „Optima Group“ iz Banjaluke je naveo da je jako bitno, a to je nagoviješteno i na jednom od završnih panela na SET-u, izvući pouke iz energetske krize.

"Što veći portfolio budemo imali, što se više divezifikujemo, što više različitih energenata budemo koristi - to će i privreda biti stabilnija. Mislim da zajedno možemo dovesti do toga da nikada više ne kažemo da li će zima biti hladna ili ne i da od toga zavisi hoćemo li imati struju, naftu ili dizel, nego sa poukama koje smo sačinili idemo naprijed i da napravimo neke izmjene", naveo je on.

Napominjući da do 2030. godine Republika Srpska treba da se orijentiše na ekološki prihvatljive ali jeftnije energente, jedan od zaključaka će sigurno biti i taj da je u tome smislu jedan od najprihvatljivijih energent gas, koji je prepoznat i od strane EU kao takav, jer. iako je fosilno gorivo, svrstava se u gorivo iz obnovljivih izvora, ali se paralelno s tim treba investirati u razvoj infrastrukture, izgradnju solarne energije, vjetroenergije.

I Nedeljko Elek, direktor "Sarajevo-gas" Istočno Sarajevo, koji je bio jedan od panelista, potvrdio je da je gas izuzetno prihvatljiv emergent, te da se mora ozbiljno razmišljati o gasifikaciji i novim projektima u Republici Srpskoj, a da su zaključci na kraju samita vodilja šta će se raditi u svijetu energetike u naredne dvije godine.