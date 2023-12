SZO poziva na povećanje poreske stope za alkoholna i zaslađena pića

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) pozvala je danas vlasti širom svijeta da povećaju poreze na alkoholna pića i slične proizvode koji trenutno nisu oporezovani, poput vina u pojedinim evropskim zemljama.

Pića koja sadrže šećer takođe treba da budu oporezovana prema višim stopama, saopšteno je iz SZO, a kao razlog navodi se to što svake godine 2,6 miliona ljudi umre od konzumiranja alkohola, a oko osam miliona ljudi umre zbog nezdrave ishrane, prenosi Rojters.

Oporezivanje ovakvih proizvoda po višoj stopi stvorilo bi zdraviju svjetsku populaciju, rekao je direktor za promociju zdravlja u SZO Ridiger Kreh.

''To bi imalo pozitivan efekat u cijelom društvu, dovelo bi do smanjenja bolesti i povećalo bi prihode vlastima za pružanje javnih usluga'', rekao je Kreh i dodao da oporezivanje alkohola po višim stopama može da dovede i do sprečavanja nasilja i nesreća u saobraćaju.

SZO je danas takođe objavila "priručnik o porezu na alcohol", u kojem se navodi da je većina poreza na alkohol u svijetu "niska i nije optimalno osmišljena", kao i da se vino uopšte ne oporezuje u 22 zemlje svijeta, i to uglavnom u Evropi.

Prema podacima SZO, konzumiranje alkoholnih pića najčešći je uzrok za više od 200 bolesti i povreda, uključujući i neke vrste raka, cirozu jetre, kao i mnoge kardiovaskularne bolesti.

