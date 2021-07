Šansa da BiH ima štand u Dubaiju još visi o koncu

SARAJEVO - Još je neizvjesno da li će Bosna i Hercegovina imati svoj izložbeni štand na ovogodišnjem sajmu "EXPO Dubai", koji je jedan od najvećih svjetskih izložbenih sajmova država koje traže investitore za svoje projekte i žele predstaviti privredu za inostrano tržište.

Već mjesecima se čeka na odluku Vijeća ministara BiH u vezi sa učešćem na ovoj svjetskoj izložbi preduzetništva, a prema nezvaničnim informacijama, organizatori su čak ponudili i da finansiraju štand na kojem bi se BiH predstavljala.

Učešće na ovom uglednom sajmu inače košta oko tri miliona KM. Budžet institucija BiH iz kojeg bi se finansiralo ovo učešće još nije usvojen, a s obzirom na to da je na snazi blokada rada institucija BiH zbog odluke predstavnika iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu zbog nametnute odluke Valentina Incka, teško da će BiH moći obezbijediti učešće na ovom prvom velikom postkovid predstavljanju, ali ipak postoje određene šanse.

Sajam "EXPO Dubai" će trajati od 1. oktobra 2021. godine do 31. marta 2022.

Kako "Nezavisne" nezvanično saznaju, Privredna komora Republike Srbije ponudila je mogućnost da se BiH predstavi u okviru njihovog štanda, tako da bi, ukoliko bude interesa, a ne bude odluke Vijeća ministara BiH do 25. avgusta, do kada bi BiH trebalo da se prijavi za učešće, postoji i druga opcija, a to je da se predstavi u okviru štanda susjedne države.

Nije problem više ni novac, kako su nas obavijestili iz Privredne komore FBiH, jer je organizator spreman platiti i mjesto i izgradnju štanda, ali još nema potvrde za učešće koju treba dati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Iz Kabineta resornog ministra Staše Košarca juče nismo dobili odgovor do zaključenja ovog broja "Nezavisnih".

Ahmet Egrlić, predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, za "Nezavisne" kaže da se nadaju da Bosna i Hercegovina ipak neće propustiti priliku da se predstavi na ovogodišnjem sajmu u Dubaiu.

"EXPO Dubai 2020", ističe Egrlić, svjetska je izložba koja se organizuje pod sloganom "Connecting Minds, Creating the Future" te se posebno fokusira na tri područja: održivost, mobilnost i prilike.

"Uvažavajući svoje mogućnosti, Bosna i Hercegovina se prijavila da sudjeluje u području 'prilike' s ciljem privlačenja ulagača i potencijalnih partnera u segment unapređenja usluga, a najviše u segment razvijanja turističkih ponuda, razmjene inovativnih rješenja u iskorištavanju prirodnih potencijala vezanih za drvni sektor, turizam i usluge. Kako se u BiH već tradicionalno iz godine u godinu bilježi sve veći broj dolazaka turista iz UAE i okolnih zemalja, ova manifestacija bi predstavljala i dobru priliku da se prezentuju upravo turistički potencijali Bosne i Hercegovine, a koji su zaista bogati", kazao je Egrlić.

Admir Čavalić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Tuzli i ekonomski analitičar, ističe da je ovo prvi veliki postkovid sajam i da je to prilika da se ponovo rasplamsa ekonomska diplomatija koja je naglo pala tokom čitave pandemije, jer su se zemlje zatvorile, a manje se trgovalo.

"Dakle, sada je pravo vrijeme da se otvore novi bilateralni, trilateralni, multilateralni odnosi u vezi s pitanjem vanjske trgovine i BiH mora učestvovati u navedenim. Tu je najveća šteta i vidimo kako neke posljedice domaćih političkih radnji i odluka imaju namjerno ili nenamjerno izuzetno štetne posljedice po ekonomiju. Mišljenja sam da ekonomiju treba pokušati depolitizirati maksimalno", kaže Čavalić.

Vladimir Blagojević, portparol Privredne komore RS, kazao je za "Nezavisne" da pojavljivanje BiH na ovako važnom događaju može da ima niz benefita te da je BiH dobila mnogo povoljnije uslove za učešće nego neke druge zemlje.

"Problem je da još nema odluke, a to je dobra šansa da BiH predstavi sebe, svoje projekte, mogućnosti koje nudi BiH, jer je tu niz investitora koje možemo zainteresovati za saradnju sa privredom", kazao je Blagojević, koji je potvrdio nezvaničnu najavu mogućnosti da se BiH predstavi u okviru štanda Privredne komore Republike Srbije, ali da bi bilo bolje da ima svoj štand.

"Kako god bilo, mi ćemo tražiti bilo kakvu mogućnost da odemo i predstavimo se na toj izložbi", kazao je Blagojević.

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH, istakao je da je to veoma značajna izložba, da je organizator BiH ponudio i da o svom trošku izgradi štand te da ono što BiH treba da uradi jeste samo da potvrdi učešće na izložbi koja traje šest mjeseci i ništa više.

"Jedino što moramo finansirati su naši odlasci tamo, a vjerujem da bi većina velikih firmi to i sama uradila samo da se predstavi na takvom mjestu", kazao je Jašarspahić.