Savić: Cijene goriva do kraja sedmice miruju

BANJALUKA – Iako je posljednjih nekoliko dana na svjetskim berzama došlo do rasta cijene nafte, do kraja ove sedmice na benzinskim pumpama u Srpkoj ne očekujemo promjene i rast cijena goriva, ali ako se i desi povećanje cijena to će iznosti od dva do tri feninga po litri, kazao za "Nezavisne novine" Đorđe Savić, predsjedavajući Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske.

Dodao je da što se tiče maloprodaje očekuje se miran period koji već traje 15 dana, a koji će se i dalje nastaviti.

Predsjednik Pokreta potrošača Republike Srpske Ostoja Kremenović izjavio je da bi niže cijene goriva trebalo da utiču na smanjenje cijena namirnica, ali da bi to trebali da prate i kontrolni mehanizmi, poput inspekcija.

"Ne možemo očekivati da će sami od sebe vlasnici trgovačkih lanaca ili benzinskih pumpi sniziti cijene. Kada dođe do smanjenja cijena nafte i naftnih derivata u maloprodaji to se ne prenosi automatski na vlasnike u prvom redu trgovačkih lanaca, pa i ostalih trgovaca", rekao je Kremenović za Srnu.

Kremenović je naglasio da bi kontrolni mehanizmi trebali pratiti kretanje cijena i preduzimati odgovarajuće mjere kada se stvore uslovi za to.

On smatra da se relativno malo radi na primjeni Zakona o regulisanju cijena, koji postoji već 12 godina, kao i na tome da se prati kretanje cijena, način njihovog formiranja, te da se preduzimaju mjere u cilju zaštite života standarda građana na način da se utiče na maloprodajne cijene.

Prema podacima Grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Republike Srpske, od septembra na benzinskim pumpama cijene goriva u Republici Srpskoj pale su u prosjeku oko 0.50 KM.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.