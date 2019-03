Sberbanka ostvarila neto dobit od 11,3 milijarde evra

​Ruska Sberbanka je u 2018. godini ostvarila neto dobit od 831,7 milijardi rubalja, odnosno oko 11,3 milijardi evra, objavila je Sberbanka u izveštaju usklađenom sa međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Neto dobit dostigla je 831,7 milijardi RUB (11,3 milijarde EUR), što je za 11,1% više u odnosu na 2017. godinu. Godišnji povrat na kapital ( ROE ) dostigao je 23.1%.

Herman Gref, predsjednik Upravnog odbora Sberbanke, izjavio je: "2018. godina je bila važna godina za Sberbanku. Ne samo da smo zabilježili rekordnu neto dobit i ostvarili povrat na kapital od preko 23%, već smo uspješno završili i prvu godinu naše Strategije planirane do 2020. godine. Osim toga, prihvatili smo ambiciozan izazov za provođenje naše tehnološke transformacije. Završili smo reviziju svih glavnih IT inicijativa, angažovali iskusne IT stručnjake, radikalno redizajnirali proizvodni proces i integrisali naše poslovanje sa IT-om u cilju razvoja naše platforme. Naučili smo da brže implementiramo promjene, brže poboljšavamo naše procese i proizvode, čineći ih praktičnijim i štedljivijim za naše klijente. Ipak, čeka nas dugačak put kada je riječ o usavršavanju iskustava klijenata, uvođenju novih usluga na platformu Sberbanke i razvoju novih vještina u našem timu kako bismo izgradili podacima potkrijepljenu kompaniju koja je zasnovana na visokom nivou saradnje sa klijentima. Postizanje naših strateških ciljeva je ključ našeg samopouzdanja / smjelosti u suočavanju sa vanjskim izazovima i osiguranju održivog rasta vrijednosti za dioničare".