Sedam korisnih savjeta o raspolaganju novcem

​U gotovo 15 godina rada u finansijskim odjeljenjima kompanija poput Blackstone i Morgan Stanley, Zack Friedman iz prve je ruke vidio kako kompanije mogu da zarade, ali i izgube novac. Evo nekoliko njegovih savjeta kako izvući najviše od novca koji imate.

Finansijska iznenađenja se događaju svima pa uvijek budite spremni na najgore. Način na koji reagujete na finansijsko iznenađenje može biti jedan od vaših najprofitabilnijih finansijskih poteza. Osigurajte se, zaštitite svoje investicije i imajte plan B. Kada imate rezervni plan, i ono neočekivano djeluje manje problematično.

Kada je u pitanju vaš novac, ne postoje glupa pitanja. Jedino glupo pitanje je ono koje ne postavite. Naime, ako ne razumijete u potpunosti vrijednost finansijskog proizvoda ili usluge, ne dajte se zbuniti. Informišite se i imajte na umu da ste upravo vi najbolji zaštitnik svojih finansija, a postavljanje pitanja najpametniji je način da se zaštitite od donošenja pogrešnih finansijskih odluka.

Budite oprezni kada su u pitanju kreditne kartice. Iako nude brojne pogodnosti, mogu biti i velika finansijska katastrofa ako dovedu do dugova. Budite sigurni da ćete moći svakog mjeseca da pokrijete svoje dugove na kartici ako do njih dođe. U suprotnom, one nisu najbolji izbor za vas.

Nikad ne prestanite sa edukacijom. Učenje ne prestaje kada završite školu; najbolji ulagači svakodnevno usavršavaju svoje vještine. Nemojte se smatrati najboljima jer uvijek postoji nešto što ne znate. Kada je riječ o finansijskim savjetima, čitanje je jedan od najjednostavnijih načina za učenje te može biti jedna od najboljih investicija. Možete učiti i od ljudi za koje radite, s kojima radite ili koji rade za vas. Pozorno slušajte druge.

Nije važno koliko ste novca imali u početku. Završna tačka važnija je od polazne tačke. Kada je riječ o finansijskom uspjehu, nije bitno odakle dolazite, koju ste školu pohađali ili koga poznajete. Istina, te stvari mogu pomoći, ali ne otežavaju vam sticanje finansijske slobode. Ako naporno radite, trošite odgovorno, pametno ulažete i štedite za penziju, bićete u dobroj finansijskog formi. Usredotočite se na željeni cilj, a ne na polaznu tačku; bitna je vaša budućnost, a ne prošlost.

