Sedmi Salon žilavke 17. avgusta

TREBINJE - Sedmi Salon žilavke biće održan u četvrtak, 17. avgusta, u 19 časova u Vinskoj galeriji Vukoje, saopšteno je iz ove vinarije.

Istakli su da je prošle godine salon posjetilo više od 850 gostiju, koji su degustirali žilavke "Hercegovina produkta", "Hepoka", "Vino Milasa", Podruma Ostojić, Podruma Vilinka, Carskih vina, Podruma Begić, Podruma manastira Tvrdoš, Vinarije "Marijanović", Podruma "Andrija", Podruma "Aćimović", "Rubisa", Vinograda "Nuić", Vinarije Anđušić, Vinarije Brkić, Vina Majić, Podruma Delić, Vinarije Sekulović, Vinarije Domano, Vinarije Dabić, Vinarije Škegro, Vinarije Čitluk, Vinarije Anđelić i Podruma Vukoje 1982.

"Imamo težak zadatak da nadmašimo prošlogodišnju manifestaciju. Sedmom Salonu žilavke prisustvovaće isti proizvođači vina koji će sa gostima i kolegama degustirati svoje žilavke i predstaviti svoje nove etikete iza kojih se krije čista žilavka ili kupaža u kojoj se nalazi minimalno 50 odsto žilavke. Vinare će pratiti i proizvođači sira, pršute i drugih tipičnih i tradicionalnih proizvoda iz Hercegovine. Na ovogodišnjem salonu će, prvi put, biti posebno prezentovano i maslinarstvo Hercegovine, pa je najavljeno prisustvo svih većih proizvođača maslinovog ulja iz ovog dijela BiH", rekao je Radovan Vukoje, jedan od istaknutih proizvođača vina u BiH, ali i u regionu.

Kako je kazao, vino žilavka posebno je omiljeno jer ga svako doživljava na svoj način.

"Ono privlači ljubitelje dobre kapljice svojom posebnošću i osebujnošću, specifičnim mirisom, zaobljenošću, snagom karakterističnom za južna vina", naglasio je on.

Vukoje je citirao odlomak iz jednog od najpoznatijih djela Ive Andrića, u kojem govori o ovom vinu.

"A ta žilavka višestruko plaća pažnju koju joj čovjek ukazuje. I to brzo i moćno, tako da uskoro ne primjećuješ ništa drugo ni u sebi ni oko sebe do njene zlatne, zelene vidike, sa slutnjom plavog i velikog južnog neba u daljini i povorku obećanja od kojih se blažen osmijeh javlja na licu. Dragocjeno vino tvrdog, suhog, a blagoslovljenog kraja kao da čovjek pije smijeh i pjesmu i samo osmijehom i pjesmom pozdravlja svijet oko sebe", istakao je on.